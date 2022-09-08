https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры - РИА Новости, 08.09.2022
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры
В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:40
2022-09-08T11:40
2022-09-08T11:40
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
усмань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие дни откроют новый сквер, парк, ДК и музей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что объекты для посещения откроют в День района, который усманцы будут праздновать 10 сентября этого года. Глава региона посетил все четыре объекта и оценил качество строительных работ.По словам Артамонова, сквер "Молодежный" благоустраивался по желанию самих жителей Усмани, которые проголосовали за это в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Теперь в этом общественном пространстве проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Реконструкция центрального городского парка, где пройдут праздничные торжества в честь дня района, началась в 2021 году. Теперь там есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. На ремонт усманского краеведческого музея направлено почти семь миллионов рублей из местного бюджета. Открыты новые залы и экспозиции. Музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, там можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до сегодняшних дней."Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - отметил глава региона.Новый Дом культуры станет подарком жителям села Излегоще Усманского района. Его капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта "Культура". На реконструкцию направлено более 7 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В здании полностью отремонтирована крыша, фасад, инженерные сети, окна и двери и другие масштабные работы. В ДК планируется регулярно проводить культурные мероприятия и кинопоказы.
https://ria.ru/20220908/turizm-1815352629.html
усманский район
усмань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, усманский район, усмань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Усманский район, Усмань
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие дни откроют новый сквер, парк, ДК и музей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что объекты для посещения откроют в День района, который усманцы будут праздновать 10 сентября этого года. Глава региона посетил все четыре объекта и оценил качество строительных работ.
По словам Артамонова, сквер "Молодежный" благоустраивался по желанию самих жителей Усмани
, которые проголосовали за это в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Теперь в этом общественном пространстве проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Реконструкция центрального городского парка, где пройдут праздничные торжества в честь дня района, началась в 2021 году. Теперь там есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. На ремонт усманского краеведческого музея направлено почти семь миллионов рублей из местного бюджета. Открыты новые залы и экспозиции. Музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, там можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до сегодняшних дней.
"Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - отметил глава региона.
Новый Дом культуры станет подарком жителям села Излегоще Усманского района. Его капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта "Культура". На реконструкцию направлено более 7 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В здании полностью отремонтирована крыша, фасад, инженерные сети, окна и двери и другие масштабные работы. В ДК планируется регулярно проводить культурные мероприятия и кинопоказы.
"Это дом культуры нового формата. В селе с населением 400 человек такой центр досуга очень востребован. Необходимо создать на селе условия жизни, не уступающие городскому уровню", - подчеркнул Артамонов.