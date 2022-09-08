https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html

В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры

В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры - РИА Новости, 08.09.2022

В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры

В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:40

2022-09-08T11:40

2022-09-08T11:40

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

усмань

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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие дни откроют новый сквер, парк, ДК и музей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что объекты для посещения откроют в День района, который усманцы будут праздновать 10 сентября этого года. Глава региона посетил все четыре объекта и оценил качество строительных работ.По словам Артамонова, сквер "Молодежный" благоустраивался по желанию самих жителей Усмани, которые проголосовали за это в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Теперь в этом общественном пространстве проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Реконструкция центрального городского парка, где пройдут праздничные торжества в честь дня района, началась в 2021 году. Теперь там есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. На ремонт усманского краеведческого музея направлено почти семь миллионов рублей из местного бюджета. Открыты новые залы и экспозиции. Музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, там можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до сегодняшних дней."Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - отметил глава региона.Новый Дом культуры станет подарком жителям села Излегоще Усманского района. Его капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта "Культура". На реконструкцию направлено более 7 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В здании полностью отремонтирована крыша, фасад, инженерные сети, окна и двери и другие масштабные работы. В ДК планируется регулярно проводить культурные мероприятия и кинопоказы.

https://ria.ru/20220908/turizm-1815352629.html

усманский район

усмань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, усманский район, усмань