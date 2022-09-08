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В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры - РИА Новости, 08.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры - РИА Новости, 08.09.2022
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры
В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:40
2022-09-08T11:40
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
усмань
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие дни откроют новый сквер, парк, ДК и музей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что объекты для посещения откроют в День района, который усманцы будут праздновать 10 сентября этого года. Глава региона посетил все четыре объекта и оценил качество строительных работ.По словам Артамонова, сквер "Молодежный" благоустраивался по желанию самих жителей Усмани, которые проголосовали за это в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Теперь в этом общественном пространстве проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Реконструкция центрального городского парка, где пройдут праздничные торжества в честь дня района, началась в 2021 году. Теперь там есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. На ремонт усманского краеведческого музея направлено почти семь миллионов рублей из местного бюджета. Открыты новые залы и экспозиции. Музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, там можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до сегодняшних дней."Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - отметил глава региона.Новый Дом культуры станет подарком жителям села Излегоще Усманского района. Его капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта "Культура". На реконструкцию направлено более 7 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В здании полностью отремонтирована крыша, фасад, инженерные сети, окна и двери и другие масштабные работы. В ДК планируется регулярно проводить культурные мероприятия и кинопоказы.
https://ria.ru/20220908/turizm-1815352629.html
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игорь артамонов, усманский район, усмань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Усманский район, Усмань
11:40 08.09.2022
 

В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в ближайшие дни откроют новый сквер, парк, ДК и музей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что объекты для посещения откроют в День района, который усманцы будут праздновать 10 сентября этого года. Глава региона посетил все четыре объекта и оценил качество строительных работ.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:37Липецкая область
Артамонов: в Липецкой области успешно развивается внутренний туризм
По словам Артамонова, сквер "Молодежный" благоустраивался по желанию самих жителей Усмани, которые проголосовали за это в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Теперь в этом общественном пространстве проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Реконструкция центрального городского парка, где пройдут праздничные торжества в честь дня района, началась в 2021 году. Теперь там есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. На ремонт усманского краеведческого музея направлено почти семь миллионов рублей из местного бюджета. Открыты новые залы и экспозиции. Музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, там можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до сегодняшних дней.
"Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - отметил глава региона.
Новый Дом культуры станет подарком жителям села Излегоще Усманского района. Его капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта "Культура". На реконструкцию направлено более 7 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В здании полностью отремонтирована крыша, фасад, инженерные сети, окна и двери и другие масштабные работы. В ДК планируется регулярно проводить культурные мероприятия и кинопоказы.
"Это дом культуры нового формата. В селе с населением 400 человек такой центр досуга очень востребован. Необходимо создать на селе условия жизни, не уступающие городскому уровню", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУсманский районУсмань
 
 
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