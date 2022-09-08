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Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
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Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя
Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя
НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:32
2022-09-08T23:32
в мире
василий небензя
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ООН, 8 сен – РИА Новости. НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS", - сказал Небензя.По его словам, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. "В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований", - добавил постпред.
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в мире, василий небензя, украина, киев, россия, нато, совет безопасности оон, оон
В мире, Василий Небензя, Украина, Киев, Россия, НАТО, Совет Безопасности ООН, ООН
23:32 08.09.2022
 
Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя

Небензя: НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева на поле боя

© AP Photo / Shakh AivazovАмериканские военные инструкторы
Американские военные инструкторы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Shakh Aivazov
Американские военные инструкторы. Архивное фото
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ООН, 8 сен – РИА Новости. НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS", - сказал Небензя.
По его словам, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. "В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований", - добавил постпред.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
22:41Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 8 сентября: провал наступления Киева на юге
 
В миреВасилий НебензяУкраинаКиевРоссияНАТОСовет Безопасности ООНООН
 
 
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