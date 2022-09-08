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Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя

Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022

Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя

НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:32

2022-09-08T23:32

2022-09-08T23:32

в мире

василий небензя

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ООН, 8 сен – РИА Новости. НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS", - сказал Небензя.По его словам, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. "В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований", - добавил постпред.

https://ria.ru/20220908/spetsoperatsiya-1815540456.html

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киев

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в мире, василий небензя, украина, киев, россия, нато, совет безопасности оон, оон