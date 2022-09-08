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Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя
Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя
НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:32
2022-09-08T23:32
2022-09-08T23:32
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ООН, 8 сен – РИА Новости. НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий, Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS", - сказал Небензя.По его словам, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. "В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований", - добавил постпред.
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Украину наводнили западные военные инструкторы, заявил Небензя
Небензя: НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева на поле боя