https://ria.ru/20220908/nato-1815541821.html

Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения - РИА Новости, 08.09.2022

Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:48

2022-09-08T22:48

2022-09-08T22:54

россия

нато

василий небензя

оон

совет безопасности оон

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.

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