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Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения - РИА Новости, 08.09.2022
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:48
2022-09-08T22:48
2022-09-08T22:54
россия
нато
василий небензя
оон
совет безопасности оон
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.
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россия, нато, василий небензя, оон, совет безопасности оон
Россия, НАТО, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
22:48 08.09.2022 (обновлено: 22:54 08.09.2022)
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения с альянсом