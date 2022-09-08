Рейтинг@Mail.ru
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/nato-1815541821.html
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения - РИА Новости, 08.09.2022
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:48
2022-09-08T22:54
россия
нато
василий небензя
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 8 сен – РИА Новости. Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220908/treningm-1815496658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, василий небензя, оон, совет безопасности оон
Россия, НАТО, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
22:48 08.09.2022 (обновлено: 22:54 08.09.2022)
 
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения с альянсом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен – РИА Новости. Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
18:53
НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок
 
РоссияНАТОВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала