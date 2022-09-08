https://ria.ru/20220908/nato-1815415773.html
СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО
СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО
Генштаб вооруженных сил Португалии стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, в результате которой в даркнет были слиты сотни засекреченных документов НАТО,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Португалии стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, в результате которой в даркнет были слиты сотни засекреченных документов НАТО, пишет португальское издание Diario de Noticias."Генштаб ВС Португалии, которым руководит адмирал Силва Рибейру, стал жертвой беспрецедентной и масштабной хакерской атаки", - пишет издание.Как сообщается, правительство Португалии узнало о произошедшем только благодаря американской разведке, которая смогла установить что в даркнете продаются "сотни засекреченных документов", которые НАТО передавала Португалии.По информации издания, посольство США в Лиссабоне ещё в августе сообщило об этом инциденте напрямую премьер-министру страны Антониу Коште. В посольстве отказались прокомментировать информацию СМИ.Сообщается, что НАТО потребует объяснений и гарантий от португальского правительства. Степень ущерба все еще расследуется управлением нацбезопасности страны.
https://ria.ru/20220907/tramp-1814992649.html
https://ria.ru/20220830/fasleyn-1813243327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, сша, нато, антониу кошта, лиссабон (город)
В мире, Португалия, США, НАТО, Антониу Кошта, Лиссабон (город)
СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО
Diario de Noticias: документы НАТО утекли в Сеть из-за кибератаки на генштаб ВС Португалии