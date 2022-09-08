https://ria.ru/20220908/nato-1815415773.html

СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО

СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО

Генштаб вооруженных сил Португалии стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, в результате которой в даркнет были слиты сотни засекреченных документов НАТО,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

в мире

португалия

сша

нато

антониу кошта

лиссабон (город)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Португалии стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, в результате которой в даркнет были слиты сотни засекреченных документов НАТО, пишет португальское издание Diario de Noticias."Генштаб ВС Португалии, которым руководит адмирал Силва Рибейру, стал жертвой беспрецедентной и масштабной хакерской атаки", - пишет издание.Как сообщается, правительство Португалии узнало о произошедшем только благодаря американской разведке, которая смогла установить что в даркнете продаются "сотни засекреченных документов", которые НАТО передавала Португалии.По информации издания, посольство США в Лиссабоне ещё в августе сообщило об этом инциденте напрямую премьер-министру страны Антониу Коште. В посольстве отказались прокомментировать информацию СМИ.Сообщается, что НАТО потребует объяснений и гарантий от португальского правительства. Степень ущерба все еще расследуется управлением нацбезопасности страны.

https://ria.ru/20220907/tramp-1814992649.html

https://ria.ru/20220830/fasleyn-1813243327.html

португалия

сша

лиссабон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, португалия, сша, нато, антониу кошта, лиссабон (город)