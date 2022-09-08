https://ria.ru/20220908/nasilie-1815394867.html

Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия

Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия - РИА Новости, 08.09.2022

Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия

Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:25

2022-09-08T13:25

2022-09-08T13:25

происшествия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в минувшее воскресенье возле дома 21 по улице Главной на востоке Москвы нашли 29-летнюю девушку. "В ходе проверки выяснилось, что супруг потерпевшей постоянно ее избивал, угрожал ей убийством, унижал и запугивал, что заберет детей. В воскресенье после того, как муж в очередной раз начал ее унижать, женщина решила покончить с собой", - сказал собеседник агентства.После попытки суицида девушка выжила и сейчас находится в больнице. По ее словам, раньше в полицию она не обращалась, поскольку боялась мужа."Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Супруг потерпевшей задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статьям о краже и причинении тяжкого вредя здоровью", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220614/poboi-1795198106.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, москва