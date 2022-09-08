https://ria.ru/20220908/nasilie-1815394867.html
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия - РИА Новости, 08.09.2022
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия
Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:25
2022-09-08T13:25
2022-09-08T13:25
происшествия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в минувшее воскресенье возле дома 21 по улице Главной на востоке Москвы нашли 29-летнюю девушку. "В ходе проверки выяснилось, что супруг потерпевшей постоянно ее избивал, угрожал ей убийством, унижал и запугивал, что заберет детей. В воскресенье после того, как муж в очередной раз начал ее унижать, женщина решила покончить с собой", - сказал собеседник агентства.После попытки суицида девушка выжила и сейчас находится в больнице. По ее словам, раньше в полицию она не обращалась, поскольку боялась мужа."Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Супруг потерпевшей задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статьям о краже и причинении тяжкого вредя здоровью", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220614/poboi-1795198106.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия
Жительница Москвы попыталась покончить с собой из-за унижений и избиений от мужа
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в минувшее воскресенье возле дома 21 по улице Главной на востоке Москвы
нашли 29-летнюю девушку. "В ходе проверки выяснилось, что супруг потерпевшей постоянно ее избивал, угрожал ей убийством, унижал и запугивал, что заберет детей. В воскресенье после того, как муж в очередной раз начал ее унижать, женщина решила покончить с собой", - сказал собеседник агентства.
После попытки суицида девушка выжила и сейчас находится в больнице. По ее словам, раньше в полицию она не обращалась, поскольку боялась мужа.
"Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Супруг потерпевшей задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статьям о краже и причинении тяжкого вредя здоровью", - сказал собеседник агентства.