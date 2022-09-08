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Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия - РИА Новости, 08.09.2022
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Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия - РИА Новости, 08.09.2022
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия
Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:25
2022-09-08T13:25
происшествия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в минувшее воскресенье возле дома 21 по улице Главной на востоке Москвы нашли 29-летнюю девушку. "В ходе проверки выяснилось, что супруг потерпевшей постоянно ее избивал, угрожал ей убийством, унижал и запугивал, что заберет детей. В воскресенье после того, как муж в очередной раз начал ее унижать, женщина решила покончить с собой", - сказал собеседник агентства.После попытки суицида девушка выжила и сейчас находится в больнице. По ее словам, раньше в полицию она не обращалась, поскольку боялась мужа."Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Супруг потерпевшей задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статьям о краже и причинении тяжкого вредя здоровью", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
13:25 08.09.2022
 
Москвичка попыталась покончить с собой из-за домашнего насилия

Жительница Москвы попыталась покончить с собой из-за унижений и избиений от мужа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москвичка попыталась покончить с собой после систематических унижений, угроз и избиений супруга - возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в минувшее воскресенье возле дома 21 по улице Главной на востоке Москвы нашли 29-летнюю девушку. "В ходе проверки выяснилось, что супруг потерпевшей постоянно ее избивал, угрожал ей убийством, унижал и запугивал, что заберет детей. В воскресенье после того, как муж в очередной раз начал ее унижать, женщина решила покончить с собой", - сказал собеседник агентства.
После попытки суицида девушка выжила и сейчас находится в больнице. По ее словам, раньше в полицию она не обращалась, поскольку боялась мужа.
"Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Супруг потерпевшей задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим по статьям о краже и причинении тяжкого вредя здоровью", - сказал собеседник агентства.
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