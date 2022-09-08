https://ria.ru/20220908/nalogi-1815350946.html
Депутат отвергла возможность снижения налоговой нагрузки
Депутат отвергла возможность снижения налоговой нагрузки - РИА Новости, 08.09.2022
Депутат отвергла возможность снижения налоговой нагрузки
Российские власти в нынешних условиях не могут позволить себе снижение налоговой нагрузки на экономику в целом, возможны лишь точечные льготы, предоставляемые... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:34
2022-09-08T11:34
2022-09-08T11:34
экономика
россия
госдума рф
налоги
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские власти в нынешних условиях не могут позволить себе снижение налоговой нагрузки на экономику в целом, возможны лишь точечные льготы, предоставляемые бизнесу на какой-то определенный период с четко обозначенной целью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева."Разговоры о снижении налоговой нагрузки в РФ не могут иметь место", - заявила Ануфриева, выступая на Московском финансовом форуме. "Мы должны сами определиться, кого и насколько мы поддерживаем. Все льготы должны быть срочными", - добавила она, подчеркнув, что государство, предоставляя льготы, должно установить четкие цели, которые должны быть достигнуты с их помощью.При этом, по ее словам, государство может поддержать бизнес, не принимая решений о налоговых льготах. "Государство в этом случае может и должно предложить бизнесу, как бы это банально ни звучало, предсказуемость", - сказала она.Депутат напомнила, что власти говорят о необходимости предсказуемой налоговой системы с 2012 года, когда было принято "зафиксировать" действовавшие тогда налоговые нормы как минимум на шесть лет. "С тех пор мы приняли более 200 законов, вносящих изменения в Налоговый кодекс", - напомнила Ануфриева.При этом она признала, что решения по донастройке налоговой системы возможны. "Можно донастраивать налоговую систему: конечно, она должна соответствовать нашим текущим реалиям. Но это должно быть предсказуемо", - сказала депутат.Ануфриева отметила, что сейчас правительство до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, вносит основные направления налоговой политики на среднесрочный период. Однако, по ее словам, власти относятся к этому документу формально: в нем упоминаются только те решения, которые уже были приняты ранее или реализованы. "Но это должен быть документ на очередной период, чтобы бизнес понимал, чего ему ждать", - сказала она.РИА Новости выступают информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/shokhin-1815021133.html
https://realty.ria.ru/20220829/tszh-1812818010.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zakharova-1808726657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, налоги
Экономика, Россия, Госдума РФ, Налоги
Депутат отвергла возможность снижения налоговой нагрузки
Депутат Ануфриева: разговоры о снижении налоговой нагрузки в России не могут иметь место
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские власти в нынешних условиях не могут позволить себе снижение налоговой нагрузки на экономику в целом, возможны лишь точечные льготы, предоставляемые бизнесу на какой-то определенный период с четко обозначенной целью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
"Разговоры о снижении налоговой нагрузки в РФ
не могут иметь место", - заявила Ануфриева, выступая на Московском финансовом форуме. "Мы должны сами определиться, кого и насколько мы поддерживаем. Все льготы должны быть срочными", - добавила она, подчеркнув, что государство, предоставляя льготы, должно установить четкие цели, которые должны быть достигнуты с их помощью.
При этом, по ее словам, государство может поддержать бизнес, не принимая решений о налоговых льготах. "Государство в этом случае может и должно предложить бизнесу, как бы это банально ни звучало, предсказуемость", - сказала она.
Депутат напомнила, что власти говорят о необходимости предсказуемой налоговой системы с 2012 года, когда было принято "зафиксировать" действовавшие тогда налоговые нормы как минимум на шесть лет. "С тех пор мы приняли более 200 законов, вносящих изменения в Налоговый кодекс", - напомнила Ануфриева.
При этом она признала, что решения по донастройке налоговой системы возможны. "Можно донастраивать налоговую систему: конечно, она должна соответствовать нашим текущим реалиям. Но это должно быть предсказуемо", - сказала депутат.
Ануфриева отметила, что сейчас правительство до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, вносит основные направления налоговой политики на среднесрочный период. Однако, по ее словам, власти относятся к этому документу формально: в нем упоминаются только те решения, которые уже были приняты ранее или реализованы. "Но это должен быть документ на очередной период, чтобы бизнес понимал, чего ему ждать", - сказала она.
РИА Новости выступают информационным партнером форума.