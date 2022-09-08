https://ria.ru/20220908/nalog-1815429097.html

Глава ФНС призвал бережливо относиться к налогоплательщикам

Глава ФНС призвал бережливо относиться к налогоплательщикам - РИА Новости, 08.09.2022

Глава ФНС призвал бережливо относиться к налогоплательщикам

В России сейчас сложились непростые условия для работы бизнеса, поэтому отношение налоговиков к налогоплательщикам должно быть максимально бережливым, заявил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:35

2022-09-08T15:35

2022-09-08T15:37

экономика

даниил егоров

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

московский финансовый форум

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В России сейчас сложились непростые условия для работы бизнеса, поэтому отношение налоговиков к налогоплательщикам должно быть максимально бережливым, заявил глава Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) Даниил Егоров."Мы со своей стороны, безусловно, понимаем, что, наверное, бережливое отношение к каждой компании, к каждому плательщику – это то, на что сегодня нужно обращать максимум внимания. Максимально аккуратно относиться к каждому плательщику и искать для него решения, чтобы он продолжал работать даже в таких непростых обстоятельствах", – сказал Егоров, выступая на Московском финансовом форуме.Он также привал власти аккуратно подходить к вопросам раскрытия информации о налогоплательщиках.Глава ФНС напомнил, что до недавнего времени Россия двигалась в сторону максимального раскрытия данных. "У тебя лучше экономика, лучше принимаемое решение, когда у тебя больше открытых данных", – признал он."Но сегодня тренд явно в другую сторону. И он абсолютно осознан и понятен: если мы с вами выкладываем данные, а кто-то их обрабатывает и на основании этих данных принимает санкции – то довольно странным выглядит такое поведение", – сказал Егоров.Однако, принимая решение о закрытии данных, власти и бизнес, по его словам, должны "искать балансы". "Мы все позакрываем или будем аккуратны? Это важно. И эти вопросы очень серьезно повлияют на наши решения по налогообложению", – заявил глава ФНС.РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html

https://ria.ru/20210908/privatizatsiya-1749194985.html

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экономика, даниил егоров, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский финансовый форум