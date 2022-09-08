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России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.09.2022
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России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина
России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.09.2022
России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина
России нужно вернуться к раскрытию информации эмитентами, но с изменениями, чтобы не создавать санкционных рисков для компаний, считает глава Банка России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:40
2022-09-08T14:40
эльвира набиуллина
экономика
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России нужно вернуться к раскрытию информации эмитентами, но с изменениями, чтобы не создавать санкционных рисков для компаний, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."В начале два слова о доверии, потому что я считаю, что это действительно критически важно, и никакие бюджетные инвестиции не компенсируют недостаток доверия. Даже если будут бюджетные инвестиции... будут механизмы гарантий, субсидии, софинансирование – все равно без доверия инвесторов никто своими деньгами рисковать не будет. Доверие критически важно, нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть", - сказала она, выступая на Московской финансовом форуме."Говорю слово "вернуть", потому что да, доверие пострадало в результате и санкций, когда у людей оказались замороженные активы. В результате того, что мы во многом закрыли информацию финансовую, инвесторы не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация сейчас закрыта, безусловно, предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов. Это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес, финансировали структурную перестройку экономики", - также отметила Набиуллина."Еще раз - вернуться к раскрытию информации, понятно, с изменениями, чтобы не создавать рисков санкционных, чувствительности, и так далее. И конечно, для того, чтобы вернуть доверие… - придумать механизмы, которые смягчат проблемы замороженных активов у наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - сказала глава Банка России.
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эльвира набиуллина, экономика, россия
Эльвира Набиуллина, Экономика, Россия
14:40 08.09.2022
 
России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина

Набиуллина: России необходимо вернуться к раскрытию информации эмитентами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России нужно вернуться к раскрытию информации эмитентами, но с изменениями, чтобы не создавать санкционных рисков для компаний, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В начале два слова о доверии, потому что я считаю, что это действительно критически важно, и никакие бюджетные инвестиции не компенсируют недостаток доверия. Даже если будут бюджетные инвестиции... будут механизмы гарантий, субсидии, софинансирование – все равно без доверия инвесторов никто своими деньгами рисковать не будет. Доверие критически важно, нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть", - сказала она, выступая на Московской финансовом форуме.
"Говорю слово "вернуть", потому что да, доверие пострадало в результате и санкций, когда у людей оказались замороженные активы. В результате того, что мы во многом закрыли информацию финансовую, инвесторы не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация сейчас закрыта, безусловно, предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов. Это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес, финансировали структурную перестройку экономики", - также отметила Набиуллина.
"Еще раз - вернуться к раскрытию информации, понятно, с изменениями, чтобы не создавать рисков санкционных, чувствительности, и так далее. И конечно, для того, чтобы вернуть доверие… - придумать механизмы, которые смягчат проблемы замороженных активов у наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - сказала глава Банка России.
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Эльвира НабиуллинаЭкономикаРоссия
 
 
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