https://ria.ru/20220908/moskvich-1815380305.html
Власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года
Власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года - РИА Новости, 08.09.2022
Власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года
Власти Москвы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года, всё идёт к этому планомерно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:48
2022-09-08T12:48
2022-09-08T12:51
экономика
авто
владимир ефимов (политик)
москва
автоваз
renault
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Москвы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года, всё идёт к этому планомерно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы планируем возобновить работу (завода "Москвич") к концу года, и пока у нас всё к этому планомерно идёт", - сказал Ефимов в рамках Московского финансового форума.Заммэра отметил, что в целом видно существенное снижение объёма продаж по авторынку, порядка 30% от общего объёма продаж годом ранее. "Рынок на ситуацию смотрит, нельзя сказать, что оптимистично, тех планов, которые были ранее, никто не строит, но с выходом новых компаний, в том числе китайских, постепенное оживление на рынке мы наблюдаем", - добавил Ефимов.Он отметил, что также плюсом является возобновление работы АвтоВАЗа.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе - выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.
https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html
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экономика, авто, владимир ефимов (политик), москва, автоваз, renault, россия
Экономика, Авто, Владимир Ефимов (политик), Москва, АвтоВАЗ, Renault, Россия
12:48 08.09.2022 (обновлено: 12:51 08.09.2022)
Власти столицы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года
Заммэра Москвы Владимир Ефимов: работа завода "Москвич" возобновится к концу года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Москвы планируют возобновить работу завода "Москвич" к концу года, всё идёт к этому планомерно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы планируем возобновить работу (завода "Москвич") к концу года, и пока у нас всё к этому планомерно идёт", - сказал Ефимов в рамках Московского финансового форума.
Заммэра отметил, что в целом видно существенное снижение объёма продаж по авторынку, порядка 30% от общего объёма продаж годом ранее. "Рынок на ситуацию смотрит, нельзя сказать, что оптимистично, тех планов, которые были ранее, никто не строит, но с выходом новых компаний, в том числе китайских, постепенное оживление на рынке мы наблюдаем", - добавил Ефимов.
Он отметил, что также плюсом является возобновление работы АвтоВАЗа
.
В мае французский автоконцерн Renault
передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе - выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.