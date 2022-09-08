https://ria.ru/20220908/moskva-1815333753.html

В Москве создали промышленного робота для работы в паре с человеком

В Москве создали промышленного робота для работы в паре с человеком - РИА Новости, 08.09.2022

В Москве создали промышленного робота для работы в паре с человеком

Одно из научно-производственных объединений столицы разработало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:47

2022-09-08T10:47

2022-09-08T10:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

роботы

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Одно из научно-производственных объединений столицы разработало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Обычно промышленные роботы на предприятии вращают манипуляторами автономно и присутствие человека рядом не отслеживают, поэтому их огораживают для безопасности сотрудников. Коллаборативные роботы могут взаимодействовать с людьми, то есть действовать параллельно в общей рабочей зоне без необходимости останавливать производственный процесс. Предотвращение столкновения с препятствием, в том числе с сотрудником предприятия, происходит благодаря системе технического зрения робота."Сегодня на заводах и фабриках столицы используются роботы, умеющие доставлять почту, собирать урожай, подсчитывать товар и выполнять ряд других задач. Отрасль активно развивается. Так, специалисты одного из столичных научно-производственных объединений разработали промышленного робота для автоматизации циклических производственных процессов. Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства, например, перекладывать товар или сортировать продукцию. Новое технологическое решение уже включено в реестр столичного "Банка технологий", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Глава департамента добавил, что цена нового коллаборативного робота примерно на 20% ниже, чем у зарубежных производителей. Кроме того, большая часть комплектующих - отечественного производства, что значительно упрощает процесс сервисного обслуживания.Отмечается, что новый робот разработан при поддержке "Фонда содействия инновациям". Он оснащен специальной конструкцией с возможностью комбинировать захватные модули для выполнения узконаправленных задач, что позволяет сокращать затраты на приобретение дополнительного оборудования, в несколько раз снижать время на настройку и программирование производственных цепочек и обеспечивать высокую скорость постановки на производство новых продуктов.

https://ria.ru/20220826/moskva-1812243680.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, технологии, роботы