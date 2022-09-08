https://ria.ru/20220908/moskva-1815315183.html

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День города

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День города - РИА Новости, 08.09.2022

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День города

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:47

2022-09-08T09:47

2022-09-08T09:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

москва

день города москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с пятницы, 9 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков.Он рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", - подчеркнул Бирюков.Заммэра отметил, что на особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования юбилея столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество коммунальной техники.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815250693.html

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, петр бирюков, москва, день города москвы, городское хозяйство москвы