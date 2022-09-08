https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815381926.html
Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть
Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть - РИА Новости, 08.09.2022
Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть
Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:49
2022-09-08T12:49
2022-09-08T13:23
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
россия
мошенники
происшествия
мошенничество
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах. В результате позже таким шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — сообщил собеседник агентства.Проблема телефонного мошенничества стоит крайне остро. Компания установила, что больше 40 процентов россиян во втором квартале это года получали звонки от аферистов, а всего в первом полугодии различные спам-звонки поступили 97 процентам пользователей.Пик активности мошенников пришелся на июнь — 28,5 процента абонентов получили вызовы с подозрительных номеров.Пользователи отмечают, что спам-звонки чаще всего роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками силовых органов."Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан", — рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев.Больше всего жалоб на такую схему зафиксировали в августе, добавил он.Григорьев пояснил, что злоумышленники отрабатывают разные сценарии и могут быстро переключаться на более эффективные.
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https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html
https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, россия, мошенники, происшествия, мошенничество
Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, Россия, мошенники, Происшествия, Мошенничество
12:49 08.09.2022 (обновлено: 13:23 08.09.2022)
Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть
Мошенники используют номера россиян, пытавшихся их разыграть, как подменные для новых афер
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах. В результате позже таким шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — сообщил собеседник агентства.
Проблема телефонного мошенничества стоит крайне остро. Компания установила, что больше 40 процентов россиян во втором квартале это года получали звонки от аферистов, а всего в первом полугодии различные спам-звонки поступили 97 процентам пользователей.
Пик активности мошенников пришелся на июнь — 28,5 процента абонентов получили вызовы с подозрительных номеров.
Пользователи отмечают, что спам-звонки чаще всего роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками силовых органов.
"Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан", — рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев
.
Больше всего жалоб на такую схему зафиксировали в августе, добавил он.
Григорьев пояснил, что злоумышленники отрабатывают разные сценарии и могут быстро переключаться на более эффективные.