https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815381926.html

Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть

Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть - РИА Новости, 08.09.2022

Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:49

2022-09-08T12:49

2022-09-08T13:23

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

россия

мошенники

происшествия

мошенничество

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые распознают злоумышленников и начинают им грубить или пытаются разыграть, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах. В результате позже таким шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — сообщил собеседник агентства.Проблема телефонного мошенничества стоит крайне остро. Компания установила, что больше 40 процентов россиян во втором квартале это года получали звонки от аферистов, а всего в первом полугодии различные спам-звонки поступили 97 процентам пользователей.Пик активности мошенников пришелся на июнь — 28,5 процента абонентов получили вызовы с подозрительных номеров.Пользователи отмечают, что спам-звонки чаще всего роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками силовых органов."Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан", — рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев.Больше всего жалоб на такую схему зафиксировали в августе, добавил он.Григорьев пояснил, что злоумышленники отрабатывают разные сценарии и могут быстро переключаться на более эффективные.

https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814711828.html

https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html

https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, россия, мошенники, происшествия, мошенничество