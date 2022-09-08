https://ria.ru/20220908/monastyr-1815546109.html

ВСУ обстреляли монастырь в селе Никольское, есть погибшие

ВСУ обстреляли монастырь в селе Никольское, есть погибшие - РИА Новости, 08.09.2022

ВСУ обстреляли монастырь в селе Никольское, есть погибшие

Военные Украины обстреляли Успенский Николо-Васильевский монастырь Донецкой епархии в селе Никольское Волновахского района, есть погибшие среди насельников и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:25

2022-09-08T23:25

2022-09-08T23:30

специальная военная операция на украине

волновахский район

украина

русская православная церковь

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военные Украины обстреляли Успенский Николо-Васильевский монастырь Донецкой епархии в селе Никольское Волновахского района, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре, сообщается в четверг на сайте Русской православной церкви."7 сентября 2022 года ВСУ обстреляли Успенский Николо-Васильевский монастырь села Никольское Волновахского района (Донецкая епархия). Обитель подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в ней нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор монастыря. Есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте, в июле из монастыря под обстрелами эвакуировали пожилых людей из монастырской богадельни и беженцев с детьми. В тот же день выгорел братский корпус и мастерские, также пострадал собор. Седьмого сентября обитель обстреляли дважды: утром и вечером. Пострадала часовня и братский корпус. Был ранен трудник, которому осколком оторвало кисть руки. Один из снарядов уничтожил генератор.Обитель, где в настоящее время проживают 78 человек, осталась без света и воды. Российские волонтеры смогли проехать в Никольское, передать монастырю генератор, продукты и медикаменты. Насельники и насельницы монастыря заявили, что не оставят обитель, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220908/dokument-1815426989.html

волновахский район

украина

донецкая народная республика

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волновахский район, украина, русская православная церковь, вооруженные силы украины, донецкая народная республика