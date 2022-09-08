https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815455172.html
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации - РИА Новости, 08.09.2022
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации
На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:52
2022-09-08T16:52
2022-09-08T16:52
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Отказаться мы не можем, потому что мы отказывались, приехали вэ-эс-пэшники (ВСП, военная служба правопорядка войск Украины – ред.), завели 40 дел, 40 уголовных дел на нас завели. То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", - рассказал военнопленный.Другой пленный сообщил, что его бросили на передовой после ранения. Причем когда командование посылало его и сослуживцев в бой, то обещало, что их снабдят артиллерией и минометами, однако ничего этого не оказалось.Он призвал других украинских военнослужащих не воевать с Россией, потому что, по его мнению, это неправильно и бессмысленно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815417768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Россия
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о тюремных сроках за уклонение от мобилизации
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Отказаться мы не можем, потому что мы отказывались, приехали вэ-эс-пэшники (ВСП, военная служба правопорядка войск Украины – ред.), завели 40 дел, 40 уголовных дел на нас завели. То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", - рассказал военнопленный.
Другой пленный сообщил, что его бросили на передовой после ранения. Причем когда командование посылало его и сослуживцев в бой, то обещало, что их снабдят артиллерией и минометами, однако ничего этого не оказалось.
Он призвал других украинских военнослужащих не воевать с Россией, потому что, по его мнению, это неправильно и бессмысленно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.