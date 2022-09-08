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Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815455172.html
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации - РИА Новости, 08.09.2022
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации
На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:52
2022-09-08T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Отказаться мы не можем, потому что мы отказывались, приехали вэ-эс-пэшники (ВСП, военная служба правопорядка войск Украины – ред.), завели 40 дел, 40 уголовных дел на нас завели. То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", - рассказал военнопленный.Другой пленный сообщил, что его бросили на передовой после ранения. Причем когда командование посылало его и сослуживцев в бой, то обещало, что их снабдят артиллерией и минометами, однако ничего этого не оказалось.Он призвал других украинских военнослужащих не воевать с Россией, потому что, по его мнению, это неправильно и бессмысленно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815417768.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Россия
16:52 08.09.2022
 
Пленный украинский военный рассказал о сроках за отказ от мобилизации

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о тюремных сроках за уклонение от мобилизации

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На Украине за отказ от мобилизации угрожают задержанием, уголовным делом и тюремным сроком на восемь лет, сообщил пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Отказаться мы не можем, потому что мы отказывались, приехали вэ-эс-пэшники (ВСП, военная служба правопорядка войск Украины – ред.), завели 40 дел, 40 уголовных дел на нас завели. То есть угрожали по восемь лет тюрьмы, что если мы откажемся, то нас заберут, посадят", - рассказал военнопленный.
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:46
В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев
Другой пленный сообщил, что его бросили на передовой после ранения. Причем когда командование посылало его и сослуживцев в бой, то обещало, что их снабдят артиллерией и минометами, однако ничего этого не оказалось.
Он призвал других украинских военнослужащих не воевать с Россией, потому что, по его мнению, это неправильно и бессмысленно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:56Специальная военная операция на Украине
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассРоссия
 
 
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