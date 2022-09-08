https://ria.ru/20220908/mnogopolyarnost-1815341802.html
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией
Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:16
2022-09-08T11:16
2022-09-08T11:16
владимир путин
россия
китай
оон
мид кнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ."Китай будет продолжать работать с международным сообществом, включая Россию, для совместного продвижения многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений", - сказала дипломат, комментируя слова российского президента об усилении роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в системе международных отношений.Мао Нин подчеркнула, что будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и представителями крупных стран с развивающимися рынками, Китай и Россия всегда твердо защищали международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твердо придерживались подлинной многосторонности и всегда стремились содействовать восстановлению мировой экономики в условиях пандемии.Она также отметила, что некоторые страны сегодня, напротив, игнорируют цели Устава ООН и нормы международного права и по своему желанию вводят "неправомерные односторонние санкции" в отношении других стран, нанося серьёзный удар по мировому политическому и экономическому порядку.Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, китай, оон, мид кнр, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, ООН, МИД КНР, В мире
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией
МИД Китая заявил, что продолжит вместе с Россией работать над демократизацией мира
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ.
"Китай будет продолжать работать с международным сообществом, включая Россию, для совместного продвижения многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений", - сказала дипломат, комментируя слова российского президента об усилении роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в системе международных отношений.
Мао Нин подчеркнула, что будучи постоянными членами Совета безопасности ООН
и представителями крупных стран с развивающимися рынками, Китай и Россия всегда твердо защищали международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твердо придерживались подлинной многосторонности и всегда стремились содействовать восстановлению мировой экономики в условиях пандемии.
Она также отметила, что некоторые страны сегодня, напротив, игнорируют цели Устава ООН и нормы международного права и по своему желанию вводят "неправомерные односторонние санкции" в отношении других стран, нанося серьёзный удар по мировому политическому и экономическому порядку.
Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.