Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/mnogopolyarnost-1815341802.html
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией
Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:16
2022-09-08T11:16
владимир путин
россия
китай
оон
мид кнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ."Китай будет продолжать работать с международным сообществом, включая Россию, для совместного продвижения многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений", - сказала дипломат, комментируя слова российского президента об усилении роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в системе международных отношений.Мао Нин подчеркнула, что будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и представителями крупных стран с развивающимися рынками, Китай и Россия всегда твердо защищали международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твердо придерживались подлинной многосторонности и всегда стремились содействовать восстановлению мировой экономики в условиях пандемии.Она также отметила, что некоторые страны сегодня, напротив, игнорируют цели Устава ООН и нормы международного права и по своему желанию вводят "неправомерные односторонние санкции" в отношении других стран, нанося серьёзный удар по мировому политическому и экономическому порядку.Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, китай, оон, мид кнр, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, ООН, МИД КНР, В мире
11:16 08.09.2022
 
МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией

МИД Китая заявил, что продолжит вместе с Россией работать над демократизацией мира

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ.
"Китай будет продолжать работать с международным сообществом, включая Россию, для совместного продвижения многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений", - сказала дипломат, комментируя слова российского президента об усилении роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в системе международных отношений.
Президент РФ Владимир Путин во время фотографирования после концерта для лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок
Мао Нин подчеркнула, что будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и представителями крупных стран с развивающимися рынками, Китай и Россия всегда твердо защищали международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твердо придерживались подлинной многосторонности и всегда стремились содействовать восстановлению мировой экономики в условиях пандемии.
Она также отметила, что некоторые страны сегодня, напротив, игнорируют цели Устава ООН и нормы международного права и по своему желанию вводят "неправомерные односторонние санкции" в отношении других стран, нанося серьёзный удар по мировому политическому и экономическому порядку.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 08:00
У Запада не осталось союзников против Путина и Си
Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:13
Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
 
Владимир ПутинРоссияКитайООНМИД КНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала