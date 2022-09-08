https://ria.ru/20220908/mnogopolyarnost-1815341802.html

МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией

МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией - РИА Новости, 08.09.2022

МИД Китая пообещал продолжать продвигать многополярность вместе с Россией

Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:16

2022-09-08T11:16

2022-09-08T11:16

владимир путин

россия

китай

оон

мид кнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай продолжит вместе с Россией продвигать многополярность в мире и работать над демократизацией международных отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ."Китай будет продолжать работать с международным сообществом, включая Россию, для совместного продвижения многополярности мира, экономической глобализации и демократизации международных отношений", - сказала дипломат, комментируя слова российского президента об усилении роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в системе международных отношений.Мао Нин подчеркнула, что будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и представителями крупных стран с развивающимися рынками, Китай и Россия всегда твердо защищали международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твердо придерживались подлинной многосторонности и всегда стремились содействовать восстановлению мировой экономики в условиях пандемии.Она также отметила, что некоторые страны сегодня, напротив, игнорируют цели Устава ООН и нормы международного права и по своему желанию вводят "неправомерные односторонние санкции" в отношении других стран, нанося серьёзный удар по мировому политическому и экономическому порядку.Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, китай, оон, мид кнр, в мире