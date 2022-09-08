Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/mishustin-1815303145.html
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства
Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надежное финансирование основных функций государства, заявил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:43
2022-09-08T09:24
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надежное финансирование основных функций государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Также положительную роль сыграли создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.По его словам, все это в совокупности дает россиянам ощущение финансовой стабильности даже в условиях санкций.Глава правительства добавил, что благодаря ответственной политике снивелирован эффект ограничений, которые западные страны ввели против России после начала спецоперации на Украине."Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября — это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла", — заявил он.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815256536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_63cca98e65a3ee411fc816dcbb132d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
07:43 08.09.2022 (обновлено: 09:24 08.09.2022)
 
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Мишустин: ФНБ создал подушку безопасности для финансирования основных функций государства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надежное финансирование основных функций государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния, — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности <…> и вместе с Банком России <…> дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций государства", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Также положительную роль сыграли создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.
По его словам, все это в совокупности дает россиянам ощущение финансовой стабильности даже в условиях санкций.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:00
Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока"
Глава правительства добавил, что благодаря ответственной политике снивелирован эффект ограничений, которые западные страны ввели против России после начала спецоперации на Украине.
"Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября — это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла", — заявил он.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в День знаний с учениками СУНЦ - школы-интерната имени А. Н. Колмогорова при МГУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 19:36
Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала