https://ria.ru/20220908/mishustin-1815303145.html

Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надежное финансирование основных функций государства, заявил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:43

2022-09-08T07:43

2022-09-08T09:24

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надежное финансирование основных функций государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Также положительную роль сыграли создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.По его словам, все это в совокупности дает россиянам ощущение финансовой стабильности даже в условиях санкций.Глава правительства добавил, что благодаря ответственной политике снивелирован эффект ограничений, которые западные страны ввели против России после начала спецоперации на Украине."Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября — это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла", — заявил он.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815256536.html

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михаил мишустин, экономика, россия