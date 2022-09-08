https://ria.ru/20220908/mir-1815516713.html
Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин
Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин - РИА Новости, 08.09.2022
Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин
Мир не может быть однополярным, это и демонстрируют Россия и Китай своим сотрудничеством и дружбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:17
2022-09-08T20:17
2022-09-08T20:17
политика
ли чжаньшу
вячеслав володин
владимир путин
россия
китай
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мир не может быть однополярным, это и демонстрируют Россия и Китай своим сотрудничеством и дружбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу."Мир не может быть однополярным. И когда мы говорим о развитии отношений, их надо строить только на принципах дружбы, взаимного уважения, сотрудничества, что и демонстрируют Россия и Китай", - заявил политик журналистам.Володин назвал Ли Чжаньшу "дорогим другом" и выразил надежду, что они будут встречаться чаще. По словам спикера Госдумы, если бы нижняя палата российского парламента сегодня проводила пленарное заседание, Ли Чжаньшу обязательно бы пригласили выступить в ходе него.Диалог в ходе встречи Володин оценил как "открытый и доверительный" и сообщил, что обсудил с китайским коллегой весь круг вопросов развития отношений РФ и КНР. Российский парламентарий подчеркнул важность контактов на уровне профильных комитетов Госдумы и парламента КНР, на уровне групп дружбы и в международных организациях."Тот результат, который демонстрируют главы наших государств, он просто нас обязывает к тому, чтобы и в рамках парламентского измерения мы следовали тем решениям, которые достигаются на уровне руководителей наших стран", - резюмировал Володин.Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20220908/kitay-1815497431.html
https://ria.ru/20220908/putin-1815375037.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ли чжаньшу, вячеслав володин, владимир путин, россия, китай, госдума рф
Политика, Ли Чжаньшу, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Китай, Госдума РФ
Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин
Володин: Россия и КНР своим сотрудничеством показывают, что мир не может быть однополярным
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мир не может быть однополярным, это и демонстрируют Россия и Китай своим сотрудничеством и дружбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу.
"Мир не может быть однополярным. И когда мы говорим о развитии отношений, их надо строить только на принципах дружбы, взаимного уважения, сотрудничества, что и демонстрируют Россия и Китай", - заявил политик журналистам.
Володин назвал Ли Чжаньшу "дорогим другом" и выразил надежду, что они будут встречаться чаще. По словам спикера Госдумы, если бы нижняя палата российского парламента сегодня проводила пленарное заседание, Ли Чжаньшу обязательно бы пригласили выступить в ходе него.
Диалог в ходе встречи Володин оценил как "открытый и доверительный" и сообщил, что обсудил с китайским коллегой весь круг вопросов развития отношений РФ и КНР. Российский парламентарий подчеркнул важность контактов на уровне профильных комитетов Госдумы и парламента КНР, на уровне групп дружбы и в международных организациях.
"Тот результат, который демонстрируют главы наших государств, он просто нас обязывает к тому, чтобы и в рамках парламентского измерения мы следовали тем решениям, которые достигаются на уровне руководителей наших стран", - резюмировал Володин.
Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами думских фракций.