https://ria.ru/20220908/mir-1815516713.html

Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин

Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин - РИА Новости, 08.09.2022

Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин

Мир не может быть однополярным, это и демонстрируют Россия и Китай своим сотрудничеством и дружбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:17

2022-09-08T20:17

2022-09-08T20:17

политика

ли чжаньшу

вячеслав володин

владимир путин

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мир не может быть однополярным, это и демонстрируют Россия и Китай своим сотрудничеством и дружбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу."Мир не может быть однополярным. И когда мы говорим о развитии отношений, их надо строить только на принципах дружбы, взаимного уважения, сотрудничества, что и демонстрируют Россия и Китай", - заявил политик журналистам.Володин назвал Ли Чжаньшу "дорогим другом" и выразил надежду, что они будут встречаться чаще. По словам спикера Госдумы, если бы нижняя палата российского парламента сегодня проводила пленарное заседание, Ли Чжаньшу обязательно бы пригласили выступить в ходе него.Диалог в ходе встречи Володин оценил как "открытый и доверительный" и сообщил, что обсудил с китайским коллегой весь круг вопросов развития отношений РФ и КНР. Российский парламентарий подчеркнул важность контактов на уровне профильных комитетов Госдумы и парламента КНР, на уровне групп дружбы и в международных организациях."Тот результат, который демонстрируют главы наших государств, он просто нас обязывает к тому, чтобы и в рамках парламентского измерения мы следовали тем решениям, которые достигаются на уровне руководителей наших стран", - резюмировал Володин.Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20220908/kitay-1815497431.html

https://ria.ru/20220908/putin-1815375037.html

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политика, ли чжаньшу, вячеслав володин, владимир путин, россия, китай, госдума рф