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Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня - РИА Новости, 08.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня - РИА Новости, 08.09.2022
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня
Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) приняла заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:11
2022-09-08T15:41
религия
сергей лавров
владимир мединский
украина
россия
москва
всемирный совет церквей
русская православная церковь
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КАРЛСРУЭ (Германия), 8 сен - РИА Новости. Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) приняла заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, передает корреспондент РИА Новости."Как христиане из разных регионов мира, мы вновь призываем к прекращению огня, к диалогу и переговорам для достижения устойчивого мира", - говорится в документе.Помимо прочего, заявление содержит призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти", а также выражает благодарность российским волонтёрам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона, по заявлениям властей, в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам Лаврова, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – в 2022 году проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день состоится заключительное пленарное заседание, на котором будут оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
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сергей лавров, владимир мединский, украина, россия, москва, всемирный совет церквей, русская православная церковь
Религия, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Украина, Россия, Москва, Всемирный совет церквей, Русская православная церковь
15:11 08.09.2022 (обновлено: 15:41 08.09.2022)
 
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня

Ассамблея Всемирного совета церквей призвала к переговорам по миру на Украине

© Фото : Albin Hillert/WCCПленарное заседание на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия
Пленарное заседание на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Albin Hillert/WCC
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КАРЛСРУЭ (Германия), 8 сен - РИА Новости. Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) приняла заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, передает корреспондент РИА Новости.
"Как христиане из разных регионов мира, мы вновь призываем к прекращению огня, к диалогу и переговорам для достижения устойчивого мира", - говорится в документе.
Помимо прочего, заявление содержит призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти", а также выражает благодарность российским волонтёрам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.
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Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона, по заявлениям властей, в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам Лаврова, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – в 2022 году проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день состоится заключительное пленарное заседание, на котором будут оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.
Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
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РелигияСергей ЛавровВладимир МединскийУкраинаРоссияМоскваВсемирный совет церквейРусская православная церковь
 
 
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