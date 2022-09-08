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"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220908/minvody-1815438146.html
"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы
"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы - РИА Новости, 08.09.2022
"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы
"Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:07
2022-09-08T16:07
туризм
минеральные воды
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ."По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял - планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", - сказал Александровский.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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минеральные воды, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, туризм, новости - туризм
Туризм, Минеральные Воды, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Владивосток, Туризм, Новости - Туризм
16:07 08.09.2022
 
"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы

"Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-3MO
Самолет Boeing 777-3MO - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 777-3MO. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ.
"По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял - планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", - сказал Александровский.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмМинеральные ВодыАэрофлотДальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокТуризмНовости - Туризм
 
 
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