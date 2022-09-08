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"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы

"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы - РИА Новости, 08.09.2022

"Аэрофлот" планирует запустить программу полетов в Минводы

"Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:07

2022-09-08T16:07

2022-09-08T16:07

туризм

минеральные воды

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ."По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял - планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", - сказал Александровский.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/yakutiya-1815122345.html

минеральные воды

русский (остров)

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минеральные воды, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, туризм, новости - туризм