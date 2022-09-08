https://ria.ru/20220908/minfin-1815408621.html
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку - РИА Новости, 08.09.2022
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:10
2022-09-08T14:10
2022-09-08T14:10
алексей кудрин
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/60/1504966060_0:87:3144:1856_1920x0_80_0_0_9264a0e306f426f7b40b2d80d2d26074.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже работает столько же - 11 лет, Силуанов под смех в зале поинтересовался, не намекают ли ему на отставку."Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе - 22...", - начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума под аплодисменты и смех в зале."Что, уже пора, да?" - пошутил Силуанов.Кудрин был назначен министром финансов России в 2000 году, подал в отставку в 2011 году. Силуанов работает министром финансов с 2011 года.
https://ria.ru/20220908/forum-1814826472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/60/1504966060_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_c28edfe9bf51d69c9b91aa42dcff592e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), политика
Алексей Кудрин, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Кудрин напомнил Силуанову, что тот поравнялся с ним по сроку руководства Минфином
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже работает столько же - 11 лет, Силуанов под смех в зале поинтересовался, не намекают ли ему на отставку.
"Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе - 22...", - начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума под аплодисменты и смех в зале.
"Что, уже пора, да?" - пошутил Силуанов.
Кудрин был назначен министром финансов России в 2000 году, подал в отставку в 2011 году. Силуанов работает министром финансов с 2011 года.