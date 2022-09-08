https://ria.ru/20220908/minfin-1815408621.html

Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку

Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку - РИА Новости, 08.09.2022

Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:10

2022-09-08T14:10

2022-09-08T14:10

алексей кудрин

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже работает столько же - 11 лет, Силуанов под смех в зале поинтересовался, не намекают ли ему на отставку."Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе - 22...", - начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума под аплодисменты и смех в зале."Что, уже пора, да?" - пошутил Силуанов.Кудрин был назначен министром финансов России в 2000 году, подал в отставку в 2011 году. Силуанов работает министром финансов с 2011 года.

https://ria.ru/20220908/forum-1814826472.html

россия

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Кирилл Волков

алексей кудрин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), политика