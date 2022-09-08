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Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку - РИА Новости, 08.09.2022
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Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку - РИА Новости, 08.09.2022
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:10
2022-09-08T14:10
алексей кудрин
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже работает столько же - 11 лет, Силуанов под смех в зале поинтересовался, не намекают ли ему на отставку."Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе - 22...", - начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума под аплодисменты и смех в зале."Что, уже пора, да?" - пошутил Силуанов.Кудрин был назначен министром финансов России в 2000 году, подал в отставку в 2011 году. Силуанов работает министром финансов с 2011 года.
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алексей кудрин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), политика
Алексей Кудрин, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
14:10 08.09.2022
 
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку

Кудрин напомнил Силуанову, что тот поравнялся с ним по сроку руководства Минфином

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАнтон Силуанов и Алексей Кудрин
Антон Силуанов и Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов и Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее руководил Минфином, подсчитал, что нынешний министр финансов Антон Силуанов на своей должности уже работает столько же - 11 лет, Силуанов под смех в зале поинтересовался, не намекают ли ему на отставку.
"Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе - 22...", - начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума под аплодисменты и смех в зале.
"Что, уже пора, да?" - пошутил Силуанов.
Кудрин был назначен министром финансов России в 2000 году, подал в отставку в 2011 году. Силуанов работает министром финансов с 2011 года.
Московский финансовый форум 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
02:30
Московский финансовый форум
 
Алексей КудринАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Политика
 
 
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