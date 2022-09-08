https://ria.ru/20220908/melitopol-1815528463.html

В Мелитополе восстановили энергоснабжение

В Мелитополе восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.09.2022

В Мелитополе восстановили энергоснабжение

Подачу электроэнергии восстановили в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске, нарушенную после обстрелов украинскими войсками, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:13

2022-09-08T21:13

2022-09-08T21:22

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

владимир рогов

жкх

энергодар

бердянск

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Подачу электроэнергии восстановили в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске, нарушенную после обстрелов украинскими войсками, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске. Через час подача электроэнергии была восстановлена", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

мелитополь

энергодар

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мелитополь, в мире, владимир рогов, жкх, энергодар, бердянск, вооруженные силы украины