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В Мелитополе восстановили энергоснабжение
В Мелитополе восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.09.2022
В Мелитополе восстановили энергоснабжение
Подачу электроэнергии восстановили в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске, нарушенную после обстрелов украинскими войсками, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:13
2022-09-08T21:13
2022-09-08T21:22
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
владимир рогов
жкх
энергодар
бердянск
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Подачу электроэнергии восстановили в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске, нарушенную после обстрелов украинскими войсками, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске. Через час подача электроэнергии была восстановлена", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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мелитополь, в мире, владимир рогов, жкх, энергодар, бердянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Владимир Рогов, ЖКХ, Энергодар, Бердянск, Вооруженные силы Украины
21:13 08.09.2022 (обновлено: 21:22 08.09.2022)
В Мелитополе восстановили энергоснабжение
В Мелитополе восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ