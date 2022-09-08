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Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/melitopol-1815518370.html
Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ
Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ
Жилые районы Мелитополя обесточены вечером в четверг, в городе отключены светофоры и наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:23
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специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Жилые районы Мелитополя обесточены вечером в четверг, в городе отключены светофоры и наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент РИА Новости. Также подача электроэнергии прекращена в Энергодаре после обстрела со стороны украинских войск, заявили городские власти.Подача электричества в Мелитополе прекратилась в районе 20.15 мск.В администрации города Энергодара сообщили РИА Новости, что подача электричества также прервана там некоторое время назад после массированного обстрела со стороны украинских боевиков.
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мелитополь, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире
20:23 08.09.2022 (обновлено: 21:01 08.09.2022)
 
Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ

Жилые районы Мелитополя оказались обесточены после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Жилые районы Мелитополя обесточены вечером в четверг, в городе отключены светофоры и наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент РИА Новости. Также подача электроэнергии прекращена в Энергодаре после обстрела со стороны украинских войск, заявили городские власти.
Подача электричества в Мелитополе прекратилась в районе 20.15 мск.
В администрации города Энергодара сообщили РИА Новости, что подача электричества также прервана там некоторое время назад после массированного обстрела со стороны украинских боевиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ мире
 
 
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