https://ria.ru/20220908/melitopol-1815518370.html

Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ

Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022

Мелитополь остался без электричества после обстрелов ВСУ

Жилые районы Мелитополя обесточены вечером в четверг, в городе отключены светофоры и наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:23

2022-09-08T20:23

2022-09-08T21:01

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Жилые районы Мелитополя обесточены вечером в четверг, в городе отключены светофоры и наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент РИА Новости. Также подача электроэнергии прекращена в Энергодаре после обстрела со стороны украинских войск, заявили городские власти.Подача электричества в Мелитополе прекратилась в районе 20.15 мск.В администрации города Энергодара сообщили РИА Новости, что подача электричества также прервана там некоторое время назад после массированного обстрела со стороны украинских боевиков.

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, в мире