https://ria.ru/20220908/melitopol-1815465967.html

Захарова: теракт в Мелитополе подтвердил необходимость спецоперации

Захарова: теракт в Мелитополе подтвердил необходимость спецоперации - РИА Новости, 08.09.2022

Захарова: теракт в Мелитополе подтвердил необходимость спецоперации

Теракт в Мелитополе, где украинские диверсанты взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", вновь подтверждает необходимость демилитаризации Украины, заявила... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:28

2022-09-08T17:28

2022-09-08T17:28

в мире

мария захарова

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владимир рогов

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Теракт в Мелитополе, где украинские диверсанты взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", вновь подтверждает необходимость демилитаризации Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе: взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией". По его данным, пострадавших в теракте нет, а исполнители уже известны."Всем сторонникам России угрожают уголовным преследованием, лишением свободы на длительный срок, угрожают здоровью и жизни людей. Подобные действия говорят о том, что Киеву чужды любые демократические принципы, ему наплевать на мнение миллионов людей. Он готов принести их в жертву ради геополитических амбиций своих хозяев. Это вновь подтверждает важность скорейшего устранения угроз безопасности России, исходящей с территории Украины, ее демилитаризация, денацификация, а также защита на населения Донбасса. Все эти задачи, как неоднократно говорило руководство России, непременно будут достигнуты в рамках специальной военной операции", - заявила Захарова на брифинге.Она также посетовала, что США и Запад "не замечают" или даже поощряют теракты на освобожденных территориях Украины."Удивительно, но за счет словесной эквилибристики, которая доходит до абсурда, американские представители умудряются даже теракты либо не заметить, либо обойти. Либо когда их впрямую припирают к стене, назвать "частью освободительной борьбы", - указала она.По ее оценке, подобное "можно расценивать не просто как поощрение, а как призывы, воодушевление на совершение террористических актов".

https://ria.ru/20220908/svo-1815289771.html

https://ria.ru/20220908/zaes-1815456362.html

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в мире, мария захарова, украина, россия, мелитополь, владимир рогов