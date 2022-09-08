https://ria.ru/20220908/medved-1815396182.html

Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии раненого медведя

Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии раненого медведя - РИА Новости, 08.09.2022

Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии раненого медведя

Положительная динамика наблюдается в состоянии раненного медведя, доставленного в Москву из Красноярского края, с утра он выглядит бодро, хорошо ест и пьет,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:30

2022-09-08T13:30

2022-09-08T13:30

светлана акулова

москва

красноярский край

диксон

московский зоопарк

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в состоянии раненного медведя, доставленного в Москву из Красноярского края, с утра он выглядит бодро, хорошо ест и пьет, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова."В состоянии медведя наблюдается положительная динамика - с утра он выглядит "бодрячком". Передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место, хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным. Состояние задних лап остается без изменений, утром получил обезболивающие и антибиотики. По взгляду видно, что мишка хочет жить. Мы сделаем все возможное", - написала Акулова.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли 20-30 ран от картечи разного диаметра.

https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

светлана акулова, москва, красноярский край, диксон, московский зоопарк, россия, происшествия