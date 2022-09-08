https://ria.ru/20220908/medrabotniki-1815360474.html
Мособлдума приняла закон о премиях медработникам
Мособлдума приняла закон о премиях медработникам - РИА Новости, 08.09.2022
Мособлдума приняла закон о премиях медработникам
Мособлдума приняла поправки к закону "О здравоохранении в Московской области", в частности, устанавливаются премии медработникам: 180 тысяч рублей для врачей и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:59
2022-09-08T11:59
2022-09-08T13:55
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла поправки к закону "О здравоохранении в Московской области", в частности, устанавливаются премии медработникам: 180 тысяч рублей для врачей и 120 тысяч для фельдшеров и медсестёр, передает корреспондент РИА Новости.Мособлдума на тридцатом заседании приняла закон о присуждении премий медицинским работникам медицинских организаций государственной системы. В его рамках предусмотрено повышение престижа профессии медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области и развития их профессионального потенциала правительством Московской области."Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Размер премий для медработников будет составлять 180 тысяч рублей для врачей и 120 тысяч для фельдшеров и медсестёр.Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что определённое количество медиков получат премию уже в этом году."Было сформулировано, что премии уже в этом году должны получить 100 врачей и 50 медицинских сестёр", – рассказал журналистам Голубев.
https://ria.ru/20220908/doplaty-1815360249.html
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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество, россия
Общество, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Здоровье - Общество, Россия
11:59 08.09.2022 (обновлено: 13:55 08.09.2022)
Мособлдума приняла закон о премиях медработникам
Мособлдума приняла поправки к закону о здравоохранении, установившие премии медработникам