https://ria.ru/20220908/medrabotniki-1815360474.html

Мособлдума приняла закон о премиях медработникам

Мособлдума приняла закон о премиях медработникам - РИА Новости, 08.09.2022

Мособлдума приняла закон о премиях медработникам

Мособлдума приняла поправки к закону "О здравоохранении в Московской области", в частности, устанавливаются премии медработникам: 180 тысяч рублей для врачей и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:59

2022-09-08T11:59

2022-09-08T13:55

общество

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

московская областная дума

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_778694432d5389c958d15f0ad689d849.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлдума приняла поправки к закону "О здравоохранении в Московской области", в частности, устанавливаются премии медработникам: 180 тысяч рублей для врачей и 120 тысяч для фельдшеров и медсестёр, передает корреспондент РИА Новости.Мособлдума на тридцатом заседании приняла закон о присуждении премий медицинским работникам медицинских организаций государственной системы. В его рамках предусмотрено повышение престижа профессии медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области и развития их профессионального потенциала правительством Московской области."Решение принято, закон принят", - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Размер премий для медработников будет составлять 180 тысяч рублей для врачей и 120 тысяч для фельдшеров и медсестёр.Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что определённое количество медиков получат премию уже в этом году."Было сформулировано, что премии уже в этом году должны получить 100 врачей и 50 медицинских сестёр", – рассказал журналистам Голубев.

https://ria.ru/20220908/doplaty-1815360249.html

https://ria.ru/20220908/koronavirus-1815359573.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество, россия