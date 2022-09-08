https://ria.ru/20220908/maldivy-1815239322.html

Туроператоры рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах

Туроператоры рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах - РИА Новости, 08.09.2022

Туроператоры рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах

На Мальдивы можно отправиться даже с достаточно скромным бюджетом, если знать секреты, позволяющие сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T04:26

2022-09-08T04:26

2022-09-08T04:26

туризм

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мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На Мальдивы можно отправиться даже с достаточно скромным бюджетом, если знать секреты, позволяющие сэкономить, сообщает АТОР.Последние несколько лет направление, которое ассоциировалось с дорогим и роскошным отдыхом, стало доступнее. Этому во многом способствовало появление туристических объектах не только на необитаемых островах, но и тех, где живут местные жители, то есть “локальных”. Там проще найти недорогие гестхаусы и гостиницы. Больше всего таких островов в районе Большого Мале.Цена на хороший номер в отеле три звезды на локальном острове с завтраком начинается от 60 долларов в сутки. В “четверке” на первой линии c завтраком, бассейном на крыше и панорамными райским видом – от 85 долларов.Есть и минусы отдыха на локальном острове. Так, во многих местах нельзя будет загорать на общественном пляже в купальнике, ходить по улицам в коротких шортах или юбке, а также пить алкоголь (его, кстати, в гестхаусах и отелях на локальных островах не будет совсем).Эксперты АТОР советуют обратить внимание на острова Расду, Фувахмулах, а также Укулас. Последний считается домом для морских черепах, к тому же, там ловятся желтоперый тунец и голубой марлин.Эксперты туроператора PAC Group советуют задуматься над путешествием на Мальдивы как минимум за два-три месяца до заезда. Раннее бронирование позволит удешевить поездку до 40 процентов.Приезжать экономным туристам лучше в низкий сезон с мая по октябрь – в это время многие отели делают хорошие скидки на размещение. Стоит выбрать "полный пансион": часто это значительно дешевле, чем еда в ресторанах и кафе поблизости.Наконец, велосипед – достаточно популярный тренд даже на дорогих островах-резортах. Прокат стоит дешево, а в некоторых отелях гостям такой транспорт предоставляют бесплатно.

https://ria.ru/20220729/maldivy-1805636784.html

https://ria.ru/20220826/maldivy-1812334141.html

мальдивы

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новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, отдых на море, туризм