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Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным - РИА Новости, 08.09.2022
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Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным
Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным - РИА Новости, 08.09.2022
Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:10
2022-09-08T18:54
франция
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе."Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — отметил автор статьи.По его мнению, правительство Макрона не смогло правильно оценить соотношение сил между Парижем и Москвой. В итоге введение санкций не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220902/makron-1814001274.html
https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html
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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия
Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире, Россия
18:10 08.09.2022 (обновлено: 18:54 08.09.2022)
 
Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным

BV: Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия Путину

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.
"Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — отметил автор статьи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:28
"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России
По его мнению, правительство Макрона не смогло правильно оценить соотношение сил между Парижем и Москвой. В итоге введение санкций не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.
"Глава государства — это шахматист. Предсказание реакции оппонента — часть игры как для президента, так и для босса компании. Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и фон дер Ляйен забыли об этом", — добавил Бодрийе.
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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