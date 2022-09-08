https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html

Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным

Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным - РИА Новости, 08.09.2022

Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:10

2022-09-08T18:10

2022-09-08T18:54

франция

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе."Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — отметил автор статьи.По его мнению, правительство Макрона не смогло правильно оценить соотношение сил между Парижем и Москвой. В итоге введение санкций не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220902/makron-1814001274.html

https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия