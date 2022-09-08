https://ria.ru/20220908/m5-1815515525.html

Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее

Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее - РИА Новости, 08.09.2022

Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее

Четырехполосный участок трассы М-5 между Челябинской и Свердловской областью, открытый в четверг после реконструкции, позволит сделать движение между двумя... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:10

2022-09-08T20:10

2022-09-08T20:10

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Четырехполосный участок трассы М-5 между Челябинской и Свердловской областью, открытый в четверг после реконструкции, позволит сделать движение между двумя мегаполисами более комфортным и безопасным, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.В четверг открылось движение на новых и реконструируемых участках транспортной сети в нескольких регионах России, в том числе на магистрали М-5 "Урал" между Челябинском и Екатеринбургом."Это долгожданное событие для всех наших жителей… Еще несколько лет назад 40 километров на территории Челябинской области были в двухполосном исполнении, что создавало трудности. Сегодня мы с огромным удовольствием открываем этот объект. И дорога между двумя крупными уральскими мегаполисами будет современной, комфортной, безопасной. Сейчас эта дорога станет практически безаварийной…", - сказал глава региона журналистам.По словам губернатора, аварийности регион уделяет серьезное внимание – так, "у нас в этом году снижение смертности 15%, и эта дорога вводилась постепенно, поэтапно и мы видели сокращение аварийности". "Для всей нашей страны - эта дорога опорная, с выходом на границу с Казахстаном, и является ключевой. Также вместе с развитием федеральных трасс уделяем внимание местным, региональным дорогам – так, мы в три раза увеличили ремонт и строительство дорог, но работы, признаюсь, еще много", - добавил он.Президент России Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению, в том числе по участку трассы М-5, и отметил, что расширение отрезка трассы до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом. "Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова президента.По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, открытие участка - значимая часть большой работы, которую проделывает федеральное дорожное агентство в последние годы. "Перевод за счет капремонтов автодорог в четыре полосы. Работа делается всегда только при поддержке региональных властей, губернаторов. Два города-миллионника впервые соединены полностью четырехполосной дорогой – это значимое событие. И это не только повышение пропускной способности, но самое главное - увеличение безопасности дорожного движения. Мы и дальше планируем развивать дорожную инфраструктуру Южного Урала, от Челябинска в Башкирию, и в сторону Кургана. На территории Челябинской области все дорожные проекты, которые запланированы, будем реализовывать с соответствии или с опережением графика", - сказал он журналистам.По данным пресс-службы правительства региона, общая протяженность участка капитального ремонта составила 40,3 км, стоимость - более 4,5 млрд рублей. Автодорога является главной магистралью, соединяющей Челябинскую и Свердловскую область, ее общая протяженность 180 км, в том числе по Челябинской области — 118,7 км.

https://ria.ru/20220823/proizvodstvo-1811530383.html

https://ria.ru/20220908/trassa_m-12-1741372770.html

https://ria.ru/20220906/doroga-1814930240.html

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алексей текслер, владимир путин, роман новиков, свердловская область, челябинская область, россия