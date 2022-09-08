Рейтинг@Mail.ru
Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20220908/m5-1815515525.html
Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее
Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее - РИА Новости, 08.09.2022
Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее
Четырехполосный участок трассы М-5 между Челябинской и Свердловской областью, открытый в четверг после реконструкции, позволит сделать движение между двумя... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:10
2022-09-08T20:10
челябинская область
алексей текслер
владимир путин
роман новиков
свердловская область
челябинская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152877/89/1528778914_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_e5036e84d06620adc552c377acecb561.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Четырехполосный участок трассы М-5 между Челябинской и Свердловской областью, открытый в четверг после реконструкции, позволит сделать движение между двумя мегаполисами более комфортным и безопасным, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.В четверг открылось движение на новых и реконструируемых участках транспортной сети в нескольких регионах России, в том числе на магистрали М-5 "Урал" между Челябинском и Екатеринбургом."Это долгожданное событие для всех наших жителей… Еще несколько лет назад 40 километров на территории Челябинской области были в двухполосном исполнении, что создавало трудности. Сегодня мы с огромным удовольствием открываем этот объект. И дорога между двумя крупными уральскими мегаполисами будет современной, комфортной, безопасной. Сейчас эта дорога станет практически безаварийной…", - сказал глава региона журналистам.По словам губернатора, аварийности регион уделяет серьезное внимание – так, "у нас в этом году снижение смертности 15%, и эта дорога вводилась постепенно, поэтапно и мы видели сокращение аварийности". "Для всей нашей страны - эта дорога опорная, с выходом на границу с Казахстаном, и является ключевой. Также вместе с развитием федеральных трасс уделяем внимание местным, региональным дорогам – так, мы в три раза увеличили ремонт и строительство дорог, но работы, признаюсь, еще много", - добавил он.Президент России Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению, в том числе по участку трассы М-5, и отметил, что расширение отрезка трассы до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом. "Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова президента.По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, открытие участка - значимая часть большой работы, которую проделывает федеральное дорожное агентство в последние годы. "Перевод за счет капремонтов автодорог в четыре полосы. Работа делается всегда только при поддержке региональных властей, губернаторов. Два города-миллионника впервые соединены полностью четырехполосной дорогой – это значимое событие. И это не только повышение пропускной способности, но самое главное - увеличение безопасности дорожного движения. Мы и дальше планируем развивать дорожную инфраструктуру Южного Урала, от Челябинска в Башкирию, и в сторону Кургана. На территории Челябинской области все дорожные проекты, которые запланированы, будем реализовывать с соответствии или с опережением графика", - сказал он журналистам.По данным пресс-службы правительства региона, общая протяженность участка капитального ремонта составила 40,3 км, стоимость - более 4,5 млрд рублей. Автодорога является главной магистралью, соединяющей Челябинскую и Свердловскую область, ее общая протяженность 180 км, в том числе по Челябинской области — 118,7 км.
https://ria.ru/20220823/proizvodstvo-1811530383.html
https://ria.ru/20220908/trassa_m-12-1741372770.html
https://ria.ru/20220906/doroga-1814930240.html
свердловская область
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152877/89/1528778914_1:0:1354:1015_1920x0_80_0_0_e5ec3cf4192ae36494039621d8f98bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей текслер, владимир путин, роман новиков, свердловская область, челябинская область, россия
Челябинская область, Алексей Текслер, Владимир Путин, Роман Новиков, Свердловская область, Челябинская область, Россия
20:10 08.09.2022
 
Трасса М5 в Челябинской области станет безопаснее

Челябинский глава Текслер заявил, что трасса М5 после ремонта станет более безопасной

© РИА Новости / Владимир ИвановЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Четырехполосный участок трассы М-5 между Челябинской и Свердловской областью, открытый в четверг после реконструкции, позволит сделать движение между двумя мегаполисами более комфортным и безопасным, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В четверг открылось движение на новых и реконструируемых участках транспортной сети в нескольких регионах России, в том числе на магистрали М-5 "Урал" между Челябинском и Екатеринбургом.
Рабочие на территории завода - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 12:58Челябинская область
Челябинская область и ДНР создадут совместные производства
"Это долгожданное событие для всех наших жителей… Еще несколько лет назад 40 километров на территории Челябинской области были в двухполосном исполнении, что создавало трудности. Сегодня мы с огромным удовольствием открываем этот объект. И дорога между двумя крупными уральскими мегаполисами будет современной, комфортной, безопасной. Сейчас эта дорога станет практически безаварийной…", - сказал глава региона журналистам.
По словам губернатора, аварийности регион уделяет серьезное внимание – так, "у нас в этом году снижение смертности 15%, и эта дорога вводилась постепенно, поэтапно и мы видели сокращение аварийности". "Для всей нашей страны - эта дорога опорная, с выходом на границу с Казахстаном, и является ключевой. Также вместе с развитием федеральных трасс уделяем внимание местным, региональным дорогам – так, мы в три раза увеличили ремонт и строительство дорог, но работы, признаюсь, еще много", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению, в том числе по участку трассы М-5, и отметил, что расширение отрезка трассы до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом. "Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова президента.
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Вчера, 16:44Инфографика
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, открытие участка - значимая часть большой работы, которую проделывает федеральное дорожное агентство в последние годы. "Перевод за счет капремонтов автодорог в четыре полосы. Работа делается всегда только при поддержке региональных властей, губернаторов. Два города-миллионника впервые соединены полностью четырехполосной дорогой – это значимое событие. И это не только повышение пропускной способности, но самое главное - увеличение безопасности дорожного движения. Мы и дальше планируем развивать дорожную инфраструктуру Южного Урала, от Челябинска в Башкирию, и в сторону Кургана. На территории Челябинской области все дорожные проекты, которые запланированы, будем реализовывать с соответствии или с опережением графика", - сказал он журналистам.
По данным пресс-службы правительства региона, общая протяженность участка капитального ремонта составила 40,3 км, стоимость - более 4,5 млрд рублей. Автодорога является главной магистралью, соединяющей Челябинскую и Свердловскую область, ее общая протяженность 180 км, в том числе по Челябинской области — 118,7 км.
Туристы в Лагонаки - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 18:34Туризм
Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом
 
Челябинская областьАлексей ТекслерВладимир ПутинРоман НовиковСвердловская областьЧелябинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала