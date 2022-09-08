https://ria.ru/20220908/litsenziya-1815536796.html

США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря

США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря - РИА Новости, 08.09.2022

США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря

США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:16

2022-09-08T22:16

2022-09-08T22:16

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россия

сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны.Как говорится в сообщении, генеральная лицензия предусматривает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и минфином РФ "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220908/energiya-1815519246.html

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экономика, россия, сша