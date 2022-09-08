Рейтинг@Mail.ru
США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/litsenziya-1815536796.html
США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря
США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря - РИА Новости, 08.09.2022
США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря
США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:16
2022-09-08T22:16
экономика
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны.Как говорится в сообщении, генеральная лицензия предусматривает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и минфином РФ "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220908/energiya-1815519246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
22:16 08.09.2022
 
США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря

США продлили лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны.
Как говорится в сообщении, генеральная лицензия предусматривает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и минфином РФ "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".
Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:27
Байден обсудил с союзниками энергообеспечение Европы, сообщил Белый дом
 
ЭкономикаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала