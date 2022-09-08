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Курс доллара вырос до 60,96 рубля
Курс доллара вырос до 60,96 рубля - РИА Новости, 08.09.2022
Курс доллара вырос до 60,96 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается по отношению к обеим валютам бивалютной корзины ЦБ, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:19
2022-09-08T10:19
2022-09-08T10:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается по отношению к обеим валютам бивалютной корзины ЦБ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 17 копеек, до 60,96 рубля, евро - на 38 копеек, до 60,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля, Курс доллара
10:19 08.09.2022 (обновлено: 10:26 08.09.2022)
Курс доллара вырос до 60,96 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,96 рубля, евро — до 60,79 рубля