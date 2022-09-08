https://ria.ru/20220908/kurs-1815327344.html

Курс доллара вырос до 60,96 рубля

Курс доллара вырос до 60,96 рубля - РИА Новости, 08.09.2022

Курс доллара вырос до 60,96 рубля

Курс рубля в начале торгов четверга снижается по отношению к обеим валютам бивалютной корзины ЦБ, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:19

2022-09-08T10:19

2022-09-08T10:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается по отношению к обеим валютам бивалютной корзины ЦБ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 17 копеек, до 60,96 рубля, евро - на 38 копеек, до 60,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара