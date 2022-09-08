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В Кургане дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику - РИА Новости, 08.09.2022
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В Кургане дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику
В Кургане дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику - РИА Новости, 08.09.2022
В Кургане дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двухлетнему ребенку в торговом центре в Кургане зажало ногу крутящейся входной дверью, мальчик... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:08
2022-09-08T14:08
происшествия
курган
россия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двухлетнему ребенку в торговом центре в Кургане зажало ногу крутящейся входной дверью, мальчик получил травмы, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, вечером 6 августа 2-летнему ребенку зажало ногу в автоматических револьверных дверях торгового центра, расположенных со стороны улицы Коли Мяготина в Кургане. Из-за их ненадлежащего технического состояния мальчик получил травмы."По результатам процессуальной проверки следственным отделом по Кургану СУСК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
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происшествия, курган, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:08 08.09.2022
 
В Кургане дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику

Крутящаяся дверь торгового центра повредила ногу двухлетнему мальчику в Кургане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как двухлетнему ребенку в торговом центре в Кургане зажало ногу крутящейся входной дверью, мальчик получил травмы, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, вечером 6 августа 2-летнему ребенку зажало ногу в автоматических револьверных дверях торгового центра, расположенных со стороны улицы Коли Мяготина в Кургане. Из-за их ненадлежащего технического состояния мальчик получил травмы.
"По результатам процессуальной проверки следственным отделом по Кургану СУСК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияКурганРоссияКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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