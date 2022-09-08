https://ria.ru/20220908/kudrin-1815398539.html
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений - РИА Новости, 08.09.2022
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:38
2022-09-08T13:38
2022-09-08T13:38
экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Временно нужно увеличить государственные инвестиции", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме."Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций", - добавил он.
https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815394026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей кудрин, россия
Экономика, Алексей Кудрин, Россия
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
Глава СП Кудрин призвал временно увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Временно нужно увеличить государственные инвестиции", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.
"Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций", - добавил он.