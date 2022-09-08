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Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений - РИА Новости, 08.09.2022
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Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений - РИА Новости, 08.09.2022
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений
Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:38
2022-09-08T13:38
экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Временно нужно увеличить государственные инвестиции", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме."Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций", - добавил он.
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экономика, алексей кудрин, россия
Экономика, Алексей Кудрин, Россия
13:38 08.09.2022
 
Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

Глава СП Кудрин призвал временно увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Временно нужно увеличить государственные инвестиции", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.
"Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций", - добавил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:20
Кудрин назвал главную слабость российской экономики
 
ЭкономикаАлексей КудринРоссия
 
 
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