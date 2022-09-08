https://ria.ru/20220908/kudrin-1815398539.html

Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений - РИА Новости, 08.09.2022

Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:38

2022-09-08T13:38

2022-09-08T13:38

экономика

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нужно временно увеличить государственные инвестиции в России, чтобы запустить цепочки частных вложений, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Временно нужно увеличить государственные инвестиции", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме."Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций", - добавил он.

https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815394026.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей кудрин, россия