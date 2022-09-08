https://ria.ru/20220908/krym-1815492484.html
В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 08.09.2022
В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму с 12 по 14 октября состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень", сообщает министерство курортов и туризма республики. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:56
2022-09-08T18:56
2022-09-08T18:56
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
северо-кавказский федеральный округ
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Крыму с 12 по 14 октября состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень", сообщает министерство курортов и туризма республики.Компании, организующие путешествия, отельеры, чиновники, авторитетные отраслевые спикеры на онлайн и офлайн площадках подведут итоги летнего сезона. На пленарном заседании эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.Перспективным направлениям путешествий спикеры уделят особое внимание. Представители краев и областей поделятся опытом повышения инвестиционной привлекательности через развитие промышленного и молодежного туризма.Основная цель — сделать "Интурмаркет. Осень" главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон, отметил он.Во время мероприятия впервые в Крыму состоится награждение победителей регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди организаторов мероприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.Параллельно с форумом пройдет Всероссийская турвыставка, где свои услуги представят операторы, агентства, гостиницы, санатории, локальные производители товаров в сфере гостеприимства.Организаторы форума — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/krym-1814126550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, форум
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым, Форум
В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму с 12 по 14 октября пройдет крупный межрегиональный турфорум "Интурмаркет. Осень"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Крыму с 12 по 14 октября состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень", сообщает министерство курортов и туризма республики.
Компании, организующие путешествия, отельеры, чиновники, авторитетные отраслевые спикеры на онлайн и офлайн площадках подведут итоги летнего сезона. На пленарном заседании эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.
Перспективным направлениям путешествий спикеры уделят особое внимание. Представители краев и областей поделятся опытом повышения инвестиционной привлекательности через развитие промышленного и молодежного туризма.
"К форуму проявили интерес многие регионы России, запланированы встречи и соглашения о партнерстве", — рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Основная цель — сделать "Интурмаркет. Осень" главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон, отметил он.
Во время мероприятия впервые в Крыму состоится награждение победителей регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди организаторов мероприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Параллельно с форумом пройдет Всероссийская турвыставка, где свои услуги представят операторы, агентства, гостиницы, санатории, локальные производители товаров в сфере гостеприимства.
Организаторы форума — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.