https://ria.ru/20220908/krym-1815492484.html

В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"

В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 08.09.2022

В Крыму в октябре пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"

В Крыму с 12 по 14 октября состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень", сообщает министерство курортов и туризма республики. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:56

2022-09-08T18:56

2022-09-08T18:56

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

северо-кавказский федеральный округ

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Крыму с 12 по 14 октября состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень", сообщает министерство курортов и туризма республики.Компании, организующие путешествия, отельеры, чиновники, авторитетные отраслевые спикеры на онлайн и офлайн площадках подведут итоги летнего сезона. На пленарном заседании эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.Перспективным направлениям путешествий спикеры уделят особое внимание. Представители краев и областей поделятся опытом повышения инвестиционной привлекательности через развитие промышленного и молодежного туризма.Основная цель — сделать "Интурмаркет. Осень" главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон, отметил он.Во время мероприятия впервые в Крыму состоится награждение победителей регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди организаторов мероприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.Параллельно с форумом пройдет Всероссийская турвыставка, где свои услуги представят операторы, агентства, гостиницы, санатории, локальные производители товаров в сфере гостеприимства.Организаторы форума — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/krym-1814126550.html

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северо-кавказский федеральный округ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, форум