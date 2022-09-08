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В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море
В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море - РИА Новости, 08.09.2022
В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море
Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T06:10
2022-09-08T06:10
2022-09-08T06:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала. По данным Минобороны, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы."Черноморнефтегаз" в июле сообщил, что полуостров Крым обеспечен газом: газотранспортная система Крыма работает штатно, производится закачка газа в подземное газохранилище.
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В мире, ЖКХ, Владимир Константинов, Черное море, Киев, Россия, Черноморнефтегаз
06:10 08.09.2022 (обновлено: 06:15 08.09.2022)
В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море
Константинов: Крым обеспечен газом, несмотря на провокации Киева в Черном море