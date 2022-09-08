https://ria.ru/20220908/krym-1815299260.html

В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море

В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море - РИА Новости, 08.09.2022

В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море

Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T06:10

2022-09-08T06:10

2022-09-08T06:15

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владимир константинов

черное море

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россия

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала. По данным Минобороны, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы."Черноморнефтегаз" в июле сообщил, что полуостров Крым обеспечен газом: газотранспортная система Крыма работает штатно, производится закачка газа в подземное газохранилище.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815288688.html

черное море

киев

россия

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в мире, жкх, владимир константинов, черное море, киев, россия, черноморнефтегаз