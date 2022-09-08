03:46 08.09.2022 (обновлено: 09:04 08.09.2022)
В Крыму призвали киевские власти готовить себе эвакуационные маршруты
Глава крымского парламента призвал киевские власти готовить себе эвакуационные маршруты
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление о подготовки к "деоккупации" полуострова Украиной абсурдом.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовится к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.
"Мы имеем дело с очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом. Но хорошее в этом есть только одно: такие их заявления говорят нам о том, что дела у них идут совсем плохо. Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, Украина уже стала абсолютным банкротом, утратила государственность, а теперь утрачивает поддержку Запада, и для ее сохранения в Киеве готовы при помощи громких заявлений создавать иллюзию борьбы.
Константинов добавил, что в Крыму, зная преступный террористический характер киевской власти, не расслабляются.
"Тем не менее никакой возможности нанести масштабный урон России, частью которой является Крым, у них нет", — подчеркнул глава парламента.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.