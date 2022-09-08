https://ria.ru/20220908/krym-1815296089.html

В Крыму призвали киевские власти готовить себе эвакуационные маршруты

В Крыму призвали киевские власти готовить себе эвакуационные маршруты - РИА Новости, 08.09.2022

В Крыму призвали киевские власти готовить себе эвакуационные маршруты

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление о подготовки к "деоккупации" полуострова Украиной абсурдом. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:46

2022-09-08T03:46

2022-09-08T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление о подготовки к "деоккупации" полуострова Украиной абсурдом.Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовится к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.По его словам, Украина уже стала абсолютным банкротом, утратила государственность, а теперь утрачивает поддержку Запада, и для ее сохранения в Киеве готовы при помощи громких заявлений создавать иллюзию борьбы.Константинов добавил, что в Крыму, зная преступный террористический характер киевской власти, не расслабляются. "Тем не менее никакой возможности нанести масштабный урон России, частью которой является Крым, у них нет", — подчеркнул глава парламента.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220908/gospital-1815298063.html

https://ria.ru/20220907/peregovory-1815208550.html

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в мире, владимир константинов, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, россия