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В Подмосковье за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220908/koronavirus-1815359573.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1773 человека, сообщил в четверг портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:57
2022-09-08T11:57
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1773 человека, сообщил в четверг портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период умер один человек. Госпитализированы 154 пациента, выздоровели 3216 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1497 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:57 08.09.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 1773 новых случая COVID-19, один человек умер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1773 человека, сообщил в четверг портал стопкоронавирус.рф.
По данным, которые приводятся на портале, за указанный период умер один человек. Госпитализированы 154 пациента, выздоровели 3216 человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1497 человек.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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