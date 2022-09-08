https://ria.ru/20220908/koronavirus-1815338752.html

В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19

Более 50,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:06

2022-09-08T11:06

2022-09-08T11:07

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 50,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 611 человек, на 11,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечено в 28 субъектах, снижение - в 53, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 50 293 человека, или на 4,4% меньше в сравнении с 7 сентября 2022 года. Выявлено 50 618 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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