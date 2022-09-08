https://ria.ru/20220908/koronavirus-1815338752.html
В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19
Более 50,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:06
2022-09-08T11:06
2022-09-08T11:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 50,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 611 человек, на 11,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечено в 28 субъектах, снижение - в 53, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 50 293 человека, или на 4,4% меньше в сравнении с 7 сентября 2022 года. Выявлено 50 618 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 08.09.2022 (обновлено: 11:07 08.09.2022)
В России за сутки госпитализировали 3611 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 50 618 новых случаев COVID-19, умерли 93 человека