https://ria.ru/20220908/koroleva-1815529255.html
МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы
МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования народу и правительству Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:18
2022-09-08T21:18
2022-09-08T21:43
в мире
елизавета ii
великобритания
мексика
умерла королева елизавета ii
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования народу и правительству Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II."Наши мысли и соболезнования народу и правительству Великобритании", - написал министр в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии на 97-м году жизни.
https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html
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в мире, елизавета ii, великобритания, мексика, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Великобритания, Мексика, Умерла Королева Елизавета II
21:18 08.09.2022 (обновлено: 21:43 08.09.2022)
МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы
Глава МИД Мексики Эбрард выразил соболезнования в связи со смертью королевы