https://ria.ru/20220908/koroleva-1815529255.html

МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы

МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы - РИА Новости, 08.09.2022

МИД Мексики выразил соболезнования в связи со смертью королевы

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования народу и правительству Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:18

2022-09-08T21:18

2022-09-08T21:43

в мире

елизавета ii

великобритания

мексика

умерла королева елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/89/1559218918_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_c5e1f8e3e682e6c120454d5c946b88dd.jpg

МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования народу и правительству Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II."Наши мысли и соболезнования народу и правительству Великобритании", - написал министр в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии на 97-м году жизни.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

великобритания

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, елизавета ii, великобритания, мексика, умерла королева елизавета ii