https://ria.ru/20220908/koroleva-1815487058.html

Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы

Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы - РИА Новости, 08.09.2022

Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы

Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:20

2022-09-08T18:20

2022-09-08T18:26

елизавета ii

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Официальный представитель премьер-министра также заявил, что они не могут дать никакой обновленной информации о здоровье королевы", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815448994.html

великобритания

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания