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Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы - РИА Новости, 08.09.2022
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Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы
Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:26
елизавета ii
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Официальный представитель премьер-министра также заявил, что они не могут дать никакой обновленной информации о здоровье королевы", - говорится в сообщении телеканала.
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елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания
Елизавета II, В мире, Лиз Трасс, Великобритания
18:20 08.09.2022 (обновлено: 18:26 08.09.2022)
 
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы

Представитель Трасс заявил, что не может дать новой информации о состоянии Елизаветы II

© AP Photo / Lefteris PitarakisКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
"Официальный представитель премьер-министра также заявил, что они не могут дать никакой обновленной информации о здоровье королевы", - говорится в сообщении телеканала.
Табличка, сообщающая об отмене смены караула, во дворе Букингемского дворца в центре Лондона. 8 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
16:35
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
 
Елизавета IIВ миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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