https://ria.ru/20220908/koroleva-1815487058.html
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы
Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:26
елизавета ii
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель премьера Британии Лиз Трасс заявил, что не может дать новой информации о здоровье королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Официальный представитель премьер-министра также заявил, что они не могут дать никакой обновленной информации о здоровье королевы", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815448994.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания
Елизавета II, В мире, Лиз Трасс, Великобритания
18:20 08.09.2022 (обновлено: 18:26 08.09.2022)
Представитель Трасс не дал новой информации о состоянии королевы
Представитель Трасс заявил, что не может дать новой информации о состоянии Елизаветы II