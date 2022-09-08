https://ria.ru/20220908/koroleva-1815484472.html

Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже

Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022

Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже

Премьер Британии Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:12

2022-09-08T18:12

2022-09-08T18:16

шотландия

в мире

елизавета ii

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II."Представитель премьера Великобритании Трасс заявил, что у Трасс нет планов посетить Шотландию в четверг или пятницу", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html

шотландия

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Кирилл Волков

шотландия, в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания