https://ria.ru/20220908/koroleva-1815484472.html
Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже
Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже
Премьер Британии Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:12
2022-09-08T18:12
2022-09-08T18:16
шотландия
в мире
елизавета ii
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь в Шотландию, где находится британская королева Елизавета II."Представитель премьера Великобритании Трасс заявил, что у Трасс нет планов посетить Шотландию в четверг или пятницу", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шотландия, в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания
Шотландия, В мире, Елизавета II, Лиз Трасс, Великобритания
18:12 08.09.2022 (обновлено: 18:16 08.09.2022)
Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к королеве, которой стало хуже
Трасс пока не планирует приезжать к королеве Елизавете II, состояние которой ухудшилось