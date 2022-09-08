https://ria.ru/20220908/koroleva-1815462029.html
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком - РИА Новости, 08.09.2022
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком
Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:14
2022-09-08T17:14
2022-09-08T17:15
в мире
великобритания
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian.Само издание ни в соцсетях, ни на своем сайте не сообщало о смерти королевы. Британские СМИ ведут трансляцию о ситуации с королевой, состоянием здоровья которой обеспокоены врачи.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815432864.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, елизавета ii
В мире, Великобритания, Елизавета II
17:14 08.09.2022 (обновлено: 17:15 08.09.2022)
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком
Сообщения в аккаунте газеты Guardian о смерти королевы Елизаветы II оказались фейком
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian.
Само издание ни в соцсетях, ни на своем сайте не сообщало о смерти королевы. Британские СМИ ведут трансляцию о ситуации с королевой, состоянием здоровья которой обеспокоены врачи.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.