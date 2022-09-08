https://ria.ru/20220908/koroleva-1815462029.html

Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком

Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком - РИА Новости, 08.09.2022

Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком

Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:14

2022-09-08T17:14

2022-09-08T17:15

в мире

великобритания

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian.Само издание ни в соцсетях, ни на своем сайте не сообщало о смерти королевы. Британские СМИ ведут трансляцию о ситуации с королевой, состоянием здоровья которой обеспокоены врачи.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815432864.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, елизавета ii