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Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком - РИА Новости, 08.09.2022
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Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком - РИА Новости, 08.09.2022
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком
Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:14
2022-09-08T17:15
в мире
великобритания
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian.Само издание ни в соцсетях, ни на своем сайте не сообщало о смерти королевы. Британские СМИ ведут трансляцию о ситуации с королевой, состоянием здоровья которой обеспокоены врачи.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.
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в мире, великобритания, елизавета ii
В мире, Великобритания, Елизавета II
17:14 08.09.2022 (обновлено: 17:15 08.09.2022)
 
Сообщения о смерти королевы Британии Елизаветы II оказались фейком

Сообщения в аккаунте газеты Guardian о смерти королевы Елизаветы II оказались фейком

© AFP 2022 / Andy BuchananКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Andy Buchanan
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на которые ссылались ряд СМИ, были опубликованы в фейковом аккаунте газеты Guardian.
Само издание ни в соцсетях, ни на своем сайте не сообщало о смерти королевы. Британские СМИ ведут трансляцию о ситуации с королевой, состоянием здоровья которой обеспокоены врачи.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:52
Дети Елизаветы II приехали к ней в замок из-за ухудшения здоровья королевы
 
В миреВеликобританияЕлизавета II
 
 
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