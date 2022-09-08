https://ria.ru/20220908/koroleva-1815441164.html

Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей

Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей - РИА Новости, 08.09.2022

Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей

Десятки людей на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II собрались возле замка Балморал в Шотландии, где она находится, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:16

2022-09-08T16:16

2022-09-08T16:16

в мире

елизавета ii

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Десятки людей на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II собрались возле замка Балморал в Шотландии, где она находится, сообщил телеканал Sky News.По его данным, возле замка Балморал в Абердиншире собрались "десятки доброжелателей".Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия