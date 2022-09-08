https://ria.ru/20220908/koroleva-1815441164.html
Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей
Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей - РИА Новости, 08.09.2022
Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей
Десятки людей на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II собрались возле замка Балморал в Шотландии, где она находится, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:16
2022-09-08T16:16
2022-09-08T16:16
в мире
елизавета ii
великобритания
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770684743_0:247:1862:1294_1920x0_80_0_0_b74f1b2f8f6b13757e2f733720effd22.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Десятки людей на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II собрались возле замка Балморал в Шотландии, где она находится, сообщил телеканал Sky News.По его данным, возле замка Балморал в Абердиншире собрались "десятки доброжелателей".Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.
https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770684743_0:73:1862:1469_1920x0_80_0_0_e194ea861d70ced27fccb0d05aa7cfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия
В мире, Елизавета II, Великобритания, Шотландия
Возле замка Балморал, где находится Елизавета II, собрались десятки людей
Десятки людей собрались в Балморале на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II