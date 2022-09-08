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Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы - РИА Новости, 08.09.2022
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Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы
Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:39
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в мире
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце."Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в заявлении дворца.
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в мире, елизавета ii, великобритания
В мире, Елизавета II, Великобритания
14:39 08.09.2022 (обновлено: 22:04 08.09.2022)
 
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы

Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II

© AP Photo / Matt DunhamКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце.
"Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в заявлении дворца.
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