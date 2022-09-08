https://ria.ru/20220908/koroleva-1815416694.html
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы
Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:39
2022-09-08T14:39
2022-09-08T22:04
в мире
елизавета ii
великобритания
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце."Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в заявлении дворца.
https://ria.ru/20220703/obyazannosti-1799874599.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания
В мире, Елизавета II, Великобритания
14:39 08.09.2022 (обновлено: 22:04 08.09.2022)
Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы
Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II