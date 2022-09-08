https://ria.ru/20220908/koroleva-1815416694.html

Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы

Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы - РИА Новости, 08.09.2022

Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:39

2022-09-08T14:39

2022-09-08T22:04

в мире

елизавета ii

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770684743_0:247:1862:1294_1920x0_80_0_0_b74f1b2f8f6b13757e2f733720effd22.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце."Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в заявлении дворца.

https://ria.ru/20220703/obyazannosti-1799874599.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, елизавета ii, великобритания