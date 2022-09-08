https://ria.ru/20220908/korol-1815543620.html

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу - РИА Новости, 08.09.2022

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, сообщила газета Times. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:02

2022-09-08T23:02

2022-09-08T23:03

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

шотландия

чарльз, принц уэльский

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, сообщила газета Times.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет."Карл будет официально провозглашен королем завтра", - пишет газета.

https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html

великобритания

шотландия

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в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, шотландия, чарльз, принц уэльский