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Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу - РИА Новости, 08.09.2022
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Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу - РИА Новости, 08.09.2022
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, сообщила газета Times. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:02
2022-09-08T23:03
в мире
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
шотландия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, сообщила газета Times.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет."Карл будет официально провозглашен королем завтра", - пишет газета.
https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html
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в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, шотландия, чарльз, принц уэльский
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Шотландия, Чарльз, принц Уэльский
23:02 08.09.2022 (обновлено: 23:03 08.09.2022)
 
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября

© AP Photo / Alastair Grant, FileКороль Карл III
Король Карл III - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant, File
Король Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, сообщила газета Times.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
"Карл будет официально провозглашен королем завтра", - пишет газета.
Королева Елизавета II во время своей коронации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:37
Принцип наследования в королевской семье Великобритании
 
В миреЕлизавета IIВеликобританияУмерла Королева Елизавета IIШотландияЧарльз, принц Уэльский
 
 
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