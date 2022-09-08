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Потерю Елизаветы II почувствуют во всем мире, заявил Карл III

Потерю Елизаветы II почувствуют во всем мире, заявил Карл III - РИА Новости, 08.09.2022

Потерю Елизаветы II почувствуют во всем мире, заявил Карл III

Король Великобритании Карл III, говоря о кончине Елизаветы II, заявил, что смерть матери для него "момент огромной печали", а ее кончину почувствуют во всей... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:34

2022-09-08T21:34

2022-09-08T21:34

елизавета ii

великобритания

содружество

чарльз, принц уэльский

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III, говоря о кончине Елизаветы II, заявил, что смерть матери для него "момент огромной печали", а ее кончину почувствуют во всей Великобритании, по всему Содружеству и во всем мире."Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране... Содружеству и бесчисленные люди по всему миру", - заявил он в своем первом официальном заявлении в роли короля, опубликованном в Twitter Букингемского дворца.

великобритания

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елизавета ii, великобритания, содружество , чарльз, принц уэльский, умерла королева елизавета ii