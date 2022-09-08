https://ria.ru/20220908/koloniya-1815329473.html

В Омске организаторы незаконного реабилитационного центра получили сроки

В Омске организаторы незаконного реабилитационного центра получили сроки - РИА Новости, 08.09.2022

В Омске организаторы незаконного реабилитационного центра получили сроки

Организаторов незаконного реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых, которые похищали и удерживали там омичей, приговорили к колонии строгого режима,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:27

2022-09-08T10:27

2022-09-08T10:27

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Организаторов незаконного реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых, которые похищали и удерживали там омичей, приговорили к колонии строгого режима, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что в 2017-2019 годах в населенных пунктах Чернолучье и Камышловский Омской области несколько омичей организовали незаконные центры реабилитации, где насильственно удерживали людей. Они не имели медицинского образования и лицензий на медицинскую деятельность, а также не обладали знаниями и методиками лечения алкогольной и наркотической зависимостей. Для изоляции они использовали замки, металлические решетки на окнах и наручники.Суд признал их виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы в составе организованной группы."Суд назначил организатору преступной деятельности по совокупности преступлений наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двум другим соучастникам назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно. Они взяты под стражу в зале суда", - пояснили в пресс-службе.Вину подсудимые не признали. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807859960.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омская область, омск, происшествия