МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал число пострадавших в Афганистане из-за США
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США.
"Цена войны США в Афганистане", — подписал дипломат.
По данным, представленным китайским чиновником, за 20 лет присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, еще пять миллионов афганцев стали беженцами.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.