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МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США - РИА Новости, 08.09.2022
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МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США
МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:22
2022-09-08T23:22
в мире
чжао лицзянь
афганистан
сша
мид кнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США."Цена войны США в Афганистане", — подписал дипломат.По данным, представленным китайским чиновником, за 20 лет присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, еще пять миллионов афганцев стали беженцами.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html
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в мире, чжао лицзянь, афганистан, сша, мид кнр
В мире, Чжао Лицзянь, Афганистан, США, МИД КНР
23:22 08.09.2022
 
МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал число пострадавших в Афганистане из-за США

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США.
"Цена войны США в Афганистане", — подписал дипломат.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
19:47
NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана
По данным, представленным китайским чиновником, за 20 лет присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, еще пять миллионов афганцев стали беженцами.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Американские военные на КПП аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана
 
В миреЧжао ЛицзяньАфганистанСШАМИД КНР
 
 
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