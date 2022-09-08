https://ria.ru/20220908/kitay-1815545409.html

МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США

МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США - РИА Новости, 08.09.2022

МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:22

2022-09-08T23:22

2022-09-08T23:22

в мире

чжао лицзянь

афганистан

сша

мид кнр

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США."Цена войны США в Афганистане", — подписал дипломат.По данным, представленным китайским чиновником, за 20 лет присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, еще пять миллионов афганцев стали беженцами.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813041361.html

афганистан

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, чжао лицзянь, афганистан, сша, мид кнр