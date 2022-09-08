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Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР - РИА Новости, 08.09.2022
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Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР
Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР - РИА Новости, 08.09.2022
Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР
Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:56
2022-09-08T18:56
россия
китай
ли чжаньшу
вячеслав володин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу."У российско-китайского сотрудничества в разных сферах есть большой потенциал. Несмотря на то, что наши страны подверглись санкциям со стороны США и западных стран, но никакая третья сторона не сможет препятствовать нашему сотрудничеству. Мы продолжим усиливать наше стратегическое сотрудничество в разных сферах", - сказал Ли Чжаньшу по результатам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.Накануне Ли Чжаньшу принял участие пленарной сессии Восточного экономического форума, а также провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с руководителями фракций Госдумы.
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россия, китай, ли чжаньшу, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Россия, Китай, Ли Чжаньшу, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
18:56 08.09.2022
 
Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу: третьи страны не смогут помешать отношениям с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.
"У российско-китайского сотрудничества в разных сферах есть большой потенциал. Несмотря на то, что наши страны подверглись санкциям со стороны США и западных стран, но никакая третья сторона не сможет препятствовать нашему сотрудничеству. Мы продолжим усиливать наше стратегическое сотрудничество в разных сферах", - сказал Ли Чжаньшу по результатам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.
Накануне Ли Чжаньшу принял участие пленарной сессии Восточного экономического форума, а также провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с руководителями фракций Госдумы.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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РоссияКитайЛи ЧжаньшуВячеслав ВолодинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
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