Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР
Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу: третьи страны не смогут помешать отношениям с Россией
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.
"У российско-китайского сотрудничества в разных сферах есть большой потенциал. Несмотря на то, что наши страны подверглись санкциям со стороны США и западных стран, но никакая третья сторона не сможет препятствовать нашему сотрудничеству. Мы продолжим усиливать наше стратегическое сотрудничество в разных сферах", - сказал Ли Чжаньшу по результатам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.
Накануне Ли Чжаньшу принял участие пленарной сессии Восточного экономического форума, а также провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с руководителями фракций Госдумы.
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