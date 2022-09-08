https://ria.ru/20220908/kitay-1815497431.html

Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР

Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР - РИА Новости, 08.09.2022

Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР

Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:56

2022-09-08T18:56

2022-09-08T18:56

россия

китай

ли чжаньшу

вячеслав володин

госдума рф

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай и Россия продолжат развивать сотрудничество, несмотря на санкции Запада, никакая третья сторона не сможет препятствовать отношениям двух стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу."У российско-китайского сотрудничества в разных сферах есть большой потенциал. Несмотря на то, что наши страны подверглись санкциям со стороны США и западных стран, но никакая третья сторона не сможет препятствовать нашему сотрудничеству. Мы продолжим усиливать наше стратегическое сотрудничество в разных сферах", - сказал Ли Чжаньшу по результатам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.Накануне Ли Чжаньшу принял участие пленарной сессии Восточного экономического форума, а также провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу запланирована встреча Ли Чжаньшу с руководителями фракций Госдумы.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, китай, ли чжаньшу, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире