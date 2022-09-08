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В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре
В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре - РИА Новости, 08.09.2022
В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре
Мужчину, который провел в воздухе два дня, после того, как его унесло на воздушном шаре для сбора кедровых орехов, спасли в китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:42
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китай
хэйлунцзян
происшествия
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Мужчину, который провел в воздухе два дня, после того, как его унесло на воздушном шаре для сбора кедровых орехов, спасли в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, сообщает Центральное телевидение Китая.Сообщается, что в воскресенье мужчина по фамилии Ху вместе со своим коллегой на воздушном шаре собирал кедровые орехи в одном из лесничеств уезда Фанчжэн в провинции Хэйлунцзян. Внезапно шар потерял управление. Один из мужчин успел вовремя выпрыгнуть из шара, а Ху остался в нем на два дня, улетев за 300 километров от места сбора орехов.Как отмечает телевидение, к спасению Ху подключились около тысячи человек. Во вторник утром его благополучно спустили на землю и отправили в больницу. Ху признался журналистам, что несколько раз был готов сдаться. Он и его родственники выразили благодарность спасателям.
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в мире, китай, хэйлунцзян, происшествия
В мире, Китай, Хэйлунцзян, Происшествия
В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре
В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре во время сбора орехов