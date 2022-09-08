МИД России осудил покушение на Киршнер
Захарова решительно осудила покушение на вице-президента Аргентины Киршнер
© AP Photo / Natacha PisarenkoВице-президент Аргентины Кристина Киршнер
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране обречена на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем покушение, совершенное на вице-президента Аргентинской Республики... Выражаем солидарность с народом и правительством Аргентины, а также хотели бы передать слова поддержки и одобрения Кристине Фернандес де Киршнер, чей значительный личный вклад в продвижение российско-аргентинских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в нашей стране", - сказала Захарова. Она добавила, что российское посольство в Буэнос-Айресе уже предприняло соответствующие шаги и сделало соответствующие заявления, в том числе и адресованные официальным аргентинским властям.
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"Мы убеждены, что с учетом устойчивости аргентинской государственности и демократических институтов, и зрелости гражданского общества эта грубая попытка дестабилизировать ситуацию была заведомо обречена на провал", - подчеркнула Захарова.
Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда та вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль, 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Ранее министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес говорил, что охрана Киршнер в момент нападения действовала корректно, однако он обещал, что действия охраны будут проанализированы.
Видео нападения вызвали критику у СМИ и экспертов, которые посчитали, что охрана не защитила должным образом вице-президента: злоумышленник смог приблизиться к Киршнер вплотную, никто из охранников не закрыл ее своим телом, самого преступника помогали задерживать обычные граждане, которые собрались у дома вице-президента.
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