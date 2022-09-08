https://ria.ru/20220908/kirshner-1815459803.html

МИД России осудил покушение на Киршнер

МИД России осудил покушение на Киршнер - РИА Новости, 08.09.2022

МИД России осудил покушение на Киршнер

Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

в мире

мария захарова

кристина фернандес де киршнер

аргентина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране обречена на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно осуждаем покушение, совершенное на вице-президента Аргентинской Республики... Выражаем солидарность с народом и правительством Аргентины, а также хотели бы передать слова поддержки и одобрения Кристине Фернандес де Киршнер, чей значительный личный вклад в продвижение российско-аргентинских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в нашей стране", - сказала Захарова. Она добавила, что российское посольство в Буэнос-Айресе уже предприняло соответствующие шаги и сделало соответствующие заявления, в том числе и адресованные официальным аргентинским властям."Мы убеждены, что с учетом устойчивости аргентинской государственности и демократических институтов, и зрелости гражданского общества эта грубая попытка дестабилизировать ситуацию была заведомо обречена на провал", - подчеркнула Захарова.Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда та вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль, 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Ранее министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес говорил, что охрана Киршнер в момент нападения действовала корректно, однако он обещал, что действия охраны будут проанализированы.Видео нападения вызвали критику у СМИ и экспертов, которые посчитали, что охрана не защитила должным образом вице-президента: злоумышленник смог приблизиться к Киршнер вплотную, никто из охранников не закрыл ее своим телом, самого преступника помогали задерживать обычные граждане, которые собрались у дома вице-президента.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813907251.html

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, кристина фернандес де киршнер, аргентина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)