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МИД России осудил покушение на Киршнер - РИА Новости, 08.09.2022
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МИД России осудил покушение на Киршнер
МИД России осудил покушение на Киршнер - РИА Новости, 08.09.2022
МИД России осудил покушение на Киршнер
Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:05
2022-09-08T17:05
в мире
мария захарова
кристина фернандес де киршнер
аргентина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране обречена на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно осуждаем покушение, совершенное на вице-президента Аргентинской Республики... Выражаем солидарность с народом и правительством Аргентины, а также хотели бы передать слова поддержки и одобрения Кристине Фернандес де Киршнер, чей значительный личный вклад в продвижение российско-аргентинских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в нашей стране", - сказала Захарова. Она добавила, что российское посольство в Буэнос-Айресе уже предприняло соответствующие шаги и сделало соответствующие заявления, в том числе и адресованные официальным аргентинским властям."Мы убеждены, что с учетом устойчивости аргентинской государственности и демократических институтов, и зрелости гражданского общества эта грубая попытка дестабилизировать ситуацию была заведомо обречена на провал", - подчеркнула Захарова.Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда та вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль, 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Ранее министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес говорил, что охрана Киршнер в момент нападения действовала корректно, однако он обещал, что действия охраны будут проанализированы.Видео нападения вызвали критику у СМИ и экспертов, которые посчитали, что охрана не защитила должным образом вице-президента: злоумышленник смог приблизиться к Киршнер вплотную, никто из охранников не закрыл ее своим телом, самого преступника помогали задерживать обычные граждане, которые собрались у дома вице-президента.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813907251.html
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
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в мире, мария захарова, кристина фернандес де киршнер, аргентина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Кристина Фернандес де Киршнер, Аргентина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:05 08.09.2022
 
МИД России осудил покушение на Киршнер

Захарова решительно осудила покушение на вице-президента Аргентины Киршнер

© AP Photo / Natacha PisarenkoВице-президент Аргентины Кристина Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, в Москве убеждены, что эта попытка дестабилизировать ситуацию в стране обречена на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем покушение, совершенное на вице-президента Аргентинской Республики... Выражаем солидарность с народом и правительством Аргентины, а также хотели бы передать слова поддержки и одобрения Кристине Фернандес де Киршнер, чей значительный личный вклад в продвижение российско-аргентинских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в нашей стране", - сказала Захарова. Она добавила, что российское посольство в Буэнос-Айресе уже предприняло соответствующие шаги и сделало соответствующие заявления, в том числе и адресованные официальным аргентинским властям.
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
2 сентября, 08:57
Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины
"Мы убеждены, что с учетом устойчивости аргентинской государственности и демократических институтов, и зрелости гражданского общества эта грубая попытка дестабилизировать ситуацию была заведомо обречена на провал", - подчеркнула Захарова.
Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда та вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль, 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Ранее министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес говорил, что охрана Киршнер в момент нападения действовала корректно, однако он обещал, что действия охраны будут проанализированы.
Видео нападения вызвали критику у СМИ и экспертов, которые посчитали, что охрана не защитила должным образом вице-президента: злоумышленник смог приблизиться к Киршнер вплотную, никто из охранников не закрыл ее своим телом, самого преступника помогали задерживать обычные граждане, которые собрались у дома вице-президента.
Полиция у резиденции вице-президента Аргентины Кристины Киршнер после нападения на нее. 1 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:41
Случаи покушений на первых лиц государств в 2001-2022 годах
 
В миреМария ЗахароваКристина Фернандес де КиршнерАргентинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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